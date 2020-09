Porno-politiker taget med bukserne nede

Et medlem af parlamentet i Thailand blev fanget på kamera, imens han sad og så porno

Møder i parlamentet kan være gabende kedelige, og måske det var derfor, at parlamentsmedlemmet Ronnathep Anuwat fandt noget andet at lave.

Men repræsentanten for Thailands næststørste parti, Palang Pracharath, er alligevel havnet i problemer efter en række afslørende fotos.

Angiveligt sad Ronnathep Anuwat i omkring ti minutter og så porno på sin telefon, imens et møde om Thailands budget var i fuld gang.

Foto: ViralPress

Frygtede for hendes liv

Efterfølgende har porno-politikeren haft travlt med at forklare sig. I første omgang oplyste han, at han rent faktisk bekymrede sig om kvindes ve og vel.

Han frygtede efter sigende, at hun var i fare, og derfor ville han notere sig omgivelserne, hvis han skulle hjælpe politiet, lyder forklaringen.

Foto: ViralPress

Senere har forklaringen dog ændret sig, og ifølge Bangkok Post har han nu forklaret, at det var en politisk modstander, der narrede ham.

Privat

Ronnathep Anuwat har fortalt, at med påskud om at mangle penge til mad, sendte han et link. Det trykkede politikeren på, og så kom kvinden frem på skærmen.

Historien melder dog intet om, hvorfor han så blev ved med at sidde og kigge på den nøgne kvinde i 10 minutter.

Porno-kiggeriet har ikke fået konsekvenser for politikeren, da den såkaldte 'speaker' i parlamentet, Chuan Leekpai, har oplyst, at der er tale om et privat foretagende.