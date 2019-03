Pornoadvokat afviser afpresning

Michael Avenatti, eksadvokat for pornostjernen Stormy Daniels, tvivler ikke på, at han vil blive renset for anklagerne om, at han har forsøgt at afpresse sportsudstyrsgiganten Nike for millioner dollars.

Avenatti forlod sent mandag aften domhuset i New York, efter at han havde stillet en kaution på 300.000 dollars. Uden for ventede pressen.

- Som I alle ved, har jeg altid kæmpet mod de magtfulde. Magtfulde mennesker og magtfulde virksomheder. Jeg vil aldrig stoppe med at kæmpe den gode kamp, siger han til pressen.

- Jeg føler mig meget sikker på, at når alle beviserne er lagt frem, så vil jeg blive frikendt, siger Avenatti, der er blevet kendt som en hård kritiker af præsident Donald Trump.

Michael Avenatti taler til pressen. Foto: AFP

Avenatti blev mandag anholdt i New York og sigtet i to forskellige sager i henholdsvis Californien og New York.

I Californien er han sigtet for at have svindlet sig til klienters penge, som han angiveligt har brugt til at afvikle personlig gæld såvel som forbrug.

'Jeg fucker ikke med dig'

I New York er han sigtet for et afpresningsforsøg mod Nike.

Ifølge anklager Geoffrey Bermen skal Avenatti have truet en af Nikes jurister med at bruge sin offentlige indflydelse til at skade selskabets omdømme.

- Det vil koste din klient (Nike, red.) ti milliarder dollars i markedsværdi. Jeg fucker ikke med dig, skal Avenatti har sagt under en telefonsamtale.

Foto: Reuters

Avenatti blev et kendt ansigt på amerikansk tv sidste år, hvor han brugte sin rolle som advokat for Stormy Daniels til at rette skarp kritik mod Donald Trumps moralske karakter.

Stormy Daniels var central i en sag om udbetalingen af tys-tys-penge, som Trumps problemknuser, advokat Michael Cohen, stod for. Daniels hævder, at hun har haft en affære med Trump.

I starten af februar blev Avenatti frikendt i en sag, hvor han var mistænkt for vold mod sin ekskæreste Mareli Miniutti.