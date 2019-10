Pornoblade stjålet fra museum

Selvom Koldkrigsmuseum Stevnsfort huser historiske effekter, er der tilsyneladende nogle gæster, der mener, at nogle af effekterne stadig har en værdi den dag i dag.

Således meddeler museet, at de over en periode er blevet frastjålet genstande i den mere kuriøse afdeling - nemlig ældre udgaver af blandt andet Ugens Rapport, som især er kendt for at have billeder af let-påklædte eller ikke påklædte personer af det kvindelige køn.

Det oplyser Østsjællands Museum i en pressemeddelelse.

Museet oplyser til Ekstra Bladet, at bladene lå i det, der bliver kaldt 'observationsrummet', hvor de sammen med blandt andet gamle Faxe Kondi-flasker skal illustrere, hvordan rummet så ud, da Stevnsfortet var i brug indtil 2000.

Læste Ugens Rapport og Anders And

Museet har nu i stedet været nødt til at lægge tidssvarende udgaver af Bo Bedre i stedet, men det giver ikke et realistisk billede af, hvad man fik tiden til at gå med dengang, lyder det fra museet.

- Når vi taler med tidligere tjenestegørende her på Stevnsfort, fortæller de samstemmende at ingen læste Bo Bedre – favoritlæsningen var Ugens Rapport og Anders And, lyder det fra Iben Bjørnsson, der er museumsinspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Museet håber derfor, at der er nogen, som ligger inde med Ugens Rapport eller Anders And-blade fra 1972-2000, og som har lyst til at donere det til museet.

'Kom gerne forbi museet med bladene eller send med PostNord,' lyder det fra museet.