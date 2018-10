Pornomodeller i ny dokumenter: Så perverst kan det være

For kvindelige modeller i den amerikanske pornoindustri kommer pengene ikke bare fra sex foran kameraet.

Mange er også strippere ved siden af eller arbejder som prostituerede i escortbranchen, hvor filmene giver en stor mulighed for markedsføring.

I en ny dokumentar, som du nu kan få adgang til gennem Ekstra Bladet+, taler en stribe kvindelige pornomodeller ud om, hvordan de kom ind i branchen, deres bedste og værste oplevelser. Og hvilke former for sex, de selv foretrækker både privat og foran kameraet.

Den helt nye dokumentarfilm 'Underbelly - Beneath the World of Porn' er produceret af amerikaneren Robert 'Corpsy' Rhine, der i sit hjemland også er kendt som udgiver af det temmelige specielle Girls And Corpses Magazine, som mikser sex med zombie-universet.

Netporno er big business Som i resten af samfundet har internettet skabt store omvæltninger i pornobranchen. I tv-dokumentaren 'Underbelly - Beneath the World of Porn' fortæller modellerne, at intet er som før, hvor store dvd-salg gav penge til dyre opsætninger af film og faste kontrakter til skuespillerne. Men der er stadig penge i pornobranchen. Mange penge, som netgiganter nu skovler ind. Ifølge en opgørelse i det respekterede Forbes havde alene det amerikanske site Pornhub sidste år gennemsnitligt 81 millioner besøgende hver dag. På årsbasis betyder der 28,6 milliarder besøg. Samtidig blev der gennemført 24,7 milliarder søgninger på sitet. Det er 50.000 søgninger i minuttet. 800 i sekundet. Jo, der er mange, som vil se bar hud i cyberspace. Vis mere Luk

Tilrettelæggeren Robert 'Corpsy' Rhine ses her med den storbarmede model Nikki Jackson. Foto: Playtime4you.com

Ifølge dokumentaren kan specielt escort være en grænseoverskridende oplevelse, hvor kvinderne købes af mænd på privat basis uden den beskyttelse, der er i et studie.

- Ved escort ved man aldrig, hvad det ender i, siger en af modellerne.

- At være såkaldt kurtisane (et pænere ord for luder, red.) er en helt anden boldgade. Du skal nærmest optræde som psykolog, siger en af de gennemgående modeller i filmen, Sunny Lane.

'Underbelly - Beneath the World of Porn' varer 70 minutter. Du får adgang til filmen her

Chessie Kay har været udsat for mænd, der bad hende tisse i en flaske. Foto: Playtime4you.com

Sunny Lane beretter om en mand, der ville have hende til at skodde cigaretter på hans hud, mens hun skulle fortælle ham, hvor ussel han var.

En anden af modellerne, Nina Elle, oplever, at en fyr gentagne gange opsøger hende ved pornomesser. Han har et dyrtøj med, som han vil have fotograferet sammen med pornostjernen.

Chessie Kay, der laver porno og webcam:

- Mænd vil have mig til at tisse i en flaske og sende det til dem.

- Er det lovligt, spørger filmens producent Robert 'Corpsy' Rhine nysgerrigt.

- Det ved jeg ikke, siger kvinden med et skævt grin.

Om strip siger en af de medvirken, at hun fik en virkelig god oplevelse, da hun gav shows i sin lille hjemby i det nordlige Californien.

Sunny Lane, en af kvinderne fra filmen, har også erfaring fra escort-virksomhed. Foto: Playtime4you.com

Et afsnit i filmen handler om oplevelserne på selve porno-settet.

- Man trykker hånd med en ukendt fyr, og 20 minutter efter er man i gang.

- Jeg sover altid med en buttplug i røven aftenen før analsex, siger en model, mens en anden fortæller, at hun intet spiser efter kl. tre om eftermiddagen dagen før sådan en scene for ikke at have noget i tarmen.

En dildo udformet som David Beckham. Foto: Playtime4you.com

Den helt nye interviewfilm er optaget under pornomessen AVN Expo.

Indimellem kvindernes beretninger får Robert 'Corpsy' Rhine tid til også at præsentere livagtige sexdukker, og hvad de kan bruges til.

Og der fremvises mere konventionelt sexlegetøj som dildoer, som er udformet med kendte menneskers ansigtstræk - som for eksempel David Beckham.

Ligesom der demonstreres kunstige vaginaer i imponerende størrelser sammen med instruktioner i, hvordan disse attrapper holdes rene og bringes i den rette temperatur inden brug.

