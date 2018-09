Pornostjerne afslører: Sådan ser præsidentens penis ud

Den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels er på nippet til at udgive sin bog, Full Disclosure. Her beskriver hun blandt andet, hvor særlig en penis den amerikanske præsident, Donald Trump, har

'Han ved godt, at han har en usædvanlig penis.'

'Den har et kæmpe svampehoved. Lidt ligesom en paddehat.'

Derudover er præsidentens penis 'mindre end gennemsnittet,' men ikke 'exceptionelt lille.'

Sådan beskriver den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels udseendet på Donald Trumps ædlere del. Uddraget er fra den erotiske skuespillerindens bog, Full Disclosure, som den britiske avis The Guardian er kommet i besiddelse af, til trods for at den end ikke er udkommet endnu.

Men nedsablingen af Trump slutter langt fra der.

'Jeg ligger der, irriteret over at blive kneppet af en fyr med Yeti-pubeshår og en pik, der ligner noget fra Mario Kart,' skriver hun ifølge The Guardian og hentyder til Toad fra det populære racerspil Mario Kart.

'Måske er det den mindst imponerende omgang sex, jeg nogensinde har haft, men det var tydeligt, at han ikke var af samme overbevisning.'

Med til historien skal det, at det frie lands leder aldrig har indrømmet at have haft sex med Stormy Daniels, der kommer med de saftige beskrivelser.

I bogen hævder Daniels samtidig, at det aldrig var meningen, at Trump skulle blive præsident og en af verdens mest magtfulde personer.

Et hårdt liv

Udover slibrige beskrivelser fra pornostjernes møde med den daværende forretningsmand og nu præsident i 2006 byder bogen også på mere personlige detaljer om Daniels liv.

Blandt andet fortæller Stormy Daniels, hvordan hendes barndom var præget af fattigdom, svigt og misbrug.

Hun voksede op i Baton Rouge i den amerikanske stat Louisiana, hvor hun som blot ni-årig blev misbrugt seksuelt af en midaldrende mand.

Selvom det lyder som et liv fyldt med nedture, er der ifølge The Guardian enkelte opture at spore i den 39-årige kvindes livs. Hun havde udover en hest, som hun elskede overalt, et 'crush' så intenst på skuespilleren Patrick Swayze, at hun snavede hul i sin Dirty Dancing-plakat.

Donald Trump ser næppe frem til den nye bog, der hævder, at han havde en affære med en pornostjerne, mens han var nygift. Foto: AP

Betalt til tavshed

Daniels, der i virkeligheden hedder Stephanie Clifford, er blevet lidt af en torn i øjet på Donald Trump.

Hun har blandt andet sagsøgt præsidenten for bagvaskelse samt for at blive frigjort fra en fortrolighedsaftale.

Fortrolighedsaftalen underskrev Daniels, da hun i oktober 2016 – få uger før præsidentvalget - modtog 130.000 dollars for at tie om den påståede affære.

Bogen udkommer den 2. oktober.

