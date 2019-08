Pornostjerne hylder dansk folketingspolitiker

En video fra de radikales Ida Auken, hvor hun forklarer Donald Trump om fordelene ved vind-energi, har fået hendes Twitter-konto til at blive rødglødende.

En lang række prominente skikkelser i de forende stater har delt videoen, og i tirsdagens udgave af programmet The Rachel Maddow Show, der ifølge Forbes har i omegnen af 2,5 millioner seere, blev hele videoen afspillet og debatteret.

I skrivende stund er videoen blevet set 4,7 millioner gange.

Pornostjernen elsker Ida

En af de amerikanere, der udtrykker stor begejstring for den danske politiker, er ingen ringere end pornostjernen Stormy Daniels.

Hun er i den brede offentlighed mest kendt for at være kvinden, der beskyldte præsidenten for først at have betalt hende for sex, og derefter betalte hende for ikke at tale offentligt om episoden.

Hun har retweetet videoen, og kommer samtidig med en ganske markant kærlighedserklæring til den danske politiker med ordene 'This is fucking amazing. I love this woman.'

This is fucking amazing. I love this woman. https://t.co/tyJOBYl4A7 — Stormy Daniels (@StormyDaniels) August 28, 2019

Og pornostjernens pæne ord falder i god jord hos Ida Auken.

- Jeg synes, det er god humor. Jeg synes det er helt i orden, at hun vælger at blande sig i den diskussion også, siger hun til Ekstra Bladet.

Ilhan Omar

En anden prominent amerikaner, der har kastet sin kærlighed på Ida Auken er den demokratiske politiker Ilhan Omar, som i 2017 blev valgt ind i Repræsentanternes Hus.

Hun var en af de fire kvindelige politikere med immigrant-rødder, som i juli måned påkaldte sig præsidentens vrede, da han erklærede at de burde rejse tilbage til deres hjemlande. Ilhan Omar har selv somaliske rødder.

Opmærksomheden fra Ilhan Omar gjorde stort indtryk på tweetets afsender.

Getting retweeted by Ilhan Omar made my day. She is a strong woman and her life journey is an inspiration to all. We are behind you also when Alabama Republicans attack. #dkpol @IlhanMN https://t.co/tHSYcleRKC — Ida Auken (@IdaAuken) August 28, 2019

'Det er ret vildt'

Ida Auken selv er både glad og en smule overvældet af de mange reaktioner, der er kommet ovenpå videoen.

- Det er en vild oplevelse at gå viralt på den måde. Pludselig at ramme over fem millioner mennesker, og ende på amerikansk fjernsyn.

- Det er ret utroligt, når Danmark er sådan et lille land, og USA er så stort, og så at få fortalt fra personer, jeg kender i Washington, at alle går og snakker om det derovre, siger hun.

Hun forklarer også, at hun mener, at måden videoen er lavet på, har været med til at gøre den til så stor en succes.

- Jeg er ret sikker på, at det er fordi, jeg ikke bare mobbede Trump, men i stedet kom med et positivt budskab, nemlig at vind er billigere end kul.

- Selvfølgelig er der lidt drilleri i videoen, men der er også masser af saglige fakta, og jeg tror, at det er det, der har givet den så stor en gennemslagskraft.

- Den indeholder lidt humor, og så svirper den selvfølgelig lidt. Men ikke mere end at jeg næsten tror, at han selv ville grine af det, siger Ida Auken.

De mange reaktioner har også kastet en invitation til at skrive indlæg i Washington Post af sig. Det er blevet offentliggjort onsdag.

