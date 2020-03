Porten til coronazone stod pivåben

Følg Ekstra Bladets livedækning af coronaudbruddet her

I dagevis strømmede skiturister fra Østrigs værste coronazone hjem til Danmark i biler, busser og fly, uden at de danske myndigheder løftede et øjenbryn.

De islandske myndigheder advarede ellers imod smittefaren, længe før Danmark vågnede op.

Helt konkret bad Island allerede 5. marts skirejsende om at gå i karantæne, hvis de kom hjem fra skiområdet Ischgl i Østrig.

'Dette betyder, at islændinge, som har været i Ischgl siden 29. februar, bliver bedt om at blive hjemme i 14 dage og melde sig til deres sundhedsklinik,' skrev det engelsksprogede islandske medie Icelandmonitor samme dag.

Det skridt tøvede de danske myndigheder med at tage i fire et halvt døgn.

Først 9. marts kl. 22.42 tikkede en sms ind hos danskere i Østrig med besked om, at Udenrigsministeriets Borgerservice nu frarådede alle rejser til Ischgl.

'Vi fraråder alle rejser til skisportsområdet Ischgl og alle ikke-nødvendige rejser til delstaten Tyrol på grund af lokaliseret smitteudbrud med corunavirus/covid-19', lød det blandt andet til de danskere, som havde tilmeldt sig sms-servicen. Samtidig gik en besked ud til danskerne via medierne.

Som Eksta Bladet tidligere har beskrevet, så var det især en bar ved navn Kitzloch, hvorfra smitten i Ischgl spredte sig.

Jenni Carlend er en de danskere, som deltog i løjerne med shots, høj musik og tjenere med fløjter.

Uden risiko

Da hun var på vej hjem fra Ischgl i bil lørdag 7. marts, havde hun fået nys igennem venner om, at en bartender på Kitzloch havde spredt coronavirus.

Derfor ringede hun til myndighedernes coronahotline (telefon 70 20 02 33) og spurgte, hvordan hun skulle forholde sig.

- Jeg fik at vide, at Østrig ikke var et risikoområde. Så jeg skulle ikke være bekymret, når jeg ikke var syg, fortæller den 34-årige selvstændige frisør fra Herlev.

- Den besked forstod jeg ikke helt, fordi jeg havde læst, at Island havde opdaget faren ved Ischgl. Den telefonpasser, jeg talte med, virkede stadig uforstående, så jeg sendte faktisk et link til den artikel, jeg havde læst. Alligevel fik jeg besked på, at jeg ikke skulle bekymre mig.

Derfor gik Jenni Carlend både en meget kort tur i Fætter BR og Netto, inden hun mandag aften fik besked af sin læge om, at hun var smittet med coronavirus.

I Netto og BR

Turen ud i det offentlige rum ærgrer naturligvis Jenni Carlend i dag, men hun føler, at hun blot fulgte myndighedernes råd. Hvilket hun også gjorde.

For da myndighederne sent mandag 9. marts endelig meldte Ischgl i rød zone, havde Jenni Carlend været hjemme i to dage.

Med 291 smittede er Østrig det land, hvor klart flest danskere er blevet smittet med den virus, som giver sygdommen covid-19. Det er næsten hver tredje af de i alt 898 bekræftede smittede i skrivende stund.

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor man i dagevis lod skituristerne strømme hjem til Danmark, selvom Island havde meldt klart ud om coronafaren i Ischgl.

Men i en mail meddeler styrelsen, at de ikke ønsker at udtale sig.

Jenni Carlend vendte som mange andre danskere hjem fra Ischgl med coronavirus. Privatfoto

100 shots: Blæste i coronafløjte

100 shots, bragende musik og dans på bordene iført skistøvler.

Sådan lyder opskriften på de tre timers særdeles festlige afterski, som i flere år har lokket danskere til beværtningen Kitzloch i den østrigske skiby Ischgl.

Men festen har givet en lang række danskere langt mere end tunge tømmermænd. En 36-årig norsk bartender er nemlig senere blevet identificeret som smittet med coronavirus.

Derfor døjer adskillige danskere nu med covid-19 efter et besøg på baren. Ekstra Bladet kender til mindst fire personer, men tallet er formentlige mange gange højere.

Jenni Carlend fortæller om stemningen på Kitzloch.

- Det er sådan et sted, hvor du bestiller 100 shots og har det vildt i tre timer, fortæller hun.

Bartenderne på Kitzloch har fløjter i munden for at komme igennem menneskemyldret. Og Jenni Carlend var da også med på morskaben.

- Ja, jeg ville jo også bidrage til den gode stemning, så jeg lånte en fløjte. Men altså, jeg har da også i tidens løb kysset med en fyr på en bar, hvor jeg ikke lige har spurgt nærmere ind til helbredet. Så det er vel ikke så underligt, siger hun som reaktion på, at folk på de sociale medier har kritiseret hendes fløjteri.

Corona ned ad vinduerne

Jenni Carlend havde da heller ingen mulighed for at kende til coronavirussen udbredelse på baren, da hun festede igennem. Først 8. marts, da hun var hjemme i Danmark igen, meddelte de østrigske myndigheder smitteudbruddet ud til offentligheden.

Også Michael Kristensen, der arbejder som udviklingsingeniør og bor i Lyngby, blev smittet på afterski-baren.

- Det er en træhytte pakket med skiturister – der er rigtig mange danskere. Der er så varmt, at vandet driver ned ad ruderne.

- Når jeg tænker tilbage nu, så ser jeg det som corona, der drev ned ad vinduerne.

- Vi talte om, at hvis nogen havde corona, så ville det sprede sig helt vildt derinde, fortæller han.

Michael Kristensen hjemvendte søndag 8. marts smittet med coronavirus. Efter råd fra en læge gik han direkte i karantæne. Nu har feberen efterhånden lagt sig, men covid-19 slog ham hårdt ud.

- Jeg følte mig fuldstændig kørt over, siger han

