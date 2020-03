Portene lukkes: Ingen værnepligtige kan forlade kasernerne

Omkring 400 værnepligtige er tvunget til at blive på landets beredskabscentre weekenden over

Portene er lukket for omkring 400 værnepligtige på landets fem beredskabscentre frem til på mandag, og det betyder, at ingen værnepligtige kan forlade kasernerne.

Ifølge Beredskabsloven er det nemlig tilladt at droppe de værnepligtiges weekendorlov og udgangsfrihed i særlige situationer.

Det bekræfter brigadechef i Beredskabsstyrelsen, Stig Hammerhøj, overfor Ekstra Bladet.

- Det har vi gjort, fordi vi har en frygt for, at vi ikke kan opretholde vores beredskab, hvis der bare er en eller to personer, der bliver smittet og så kommer tilbage og smitter de andre, siger Stig Hammerhøj.

Han forklarer, at tiltaget er drastisk, men at det er taget for at have fuld kontrol over, at der ikke er nogen, der bliver smittet.

Ifølge Stig Hammerhøj er beslutningen blevet taget fornuftigt imod blandt de værnepligtige.

- Lige til at starte med var der naturligt nok forundring hos de værnepligtige, men efter statsministerens pressemøde fik de fleste øjnene op for, at det ikke bare er noget, vi har fundet på i Beredskabsstyrelsen, siger han og fortsætter:

- Vi endte med at grine lidt af, at de jo rent faktisk får lov til at være sammen i en større forsamling, hvor alle andre danskere opfordres til at opholde sig hjemme.

De fem beredskabscentre ligger i Thisted, Herning, Haderslev, Næstved og Allinge.

Stig Hammerhøj siger dog, at man i Beredskabsstyrelsen naturligvis også vil se på det, hvis nogen værnepligtige står i 'særlige omstændigheder'.

- Hvis der er nogen, der har et helt særligt ønske om at kunne forlade kasernen, så ser vi på det fra sag til sag, siger han.