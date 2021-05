Portræt af sørgende mor vinder pris

Billedet af den sørgende mor fra sidste års vel nok mest omdiskuterede drabssag har netop vundet en pris ved Årets Pressefoto.

Det er i kategorien portræt enkeltbillede, at fotografen Rasmus Flindt Pedersen vinder for billedet af Mawjuma Johansen, der er mor til den dræbte Phillip Johansen, som sidste år blev fundet dræbt i Nordskoven nord fra Rønne.

Billedet tog Rasmus Flindt Pedersen i forbindelse med Ekstra Bladets omtale af drabssagen.

Den 28-årige Phillip Johansen var blevet mishandlet og dræbt af to brødre, der senere blev dømt i sagen. Men på grund af gisninger om et racistisk motiv i begyndelsen blev drabet genstand for massiv omtale i både danske og udenlandske medier.

Ekstra Bladet mødte Mawjuma kort efter drabet, hvor hun satte ord på tabet og den voldsomme medieomtale.

- Historien med Mawjuma har fyldt meget for mig, Jeg har været meget engageret i den sag og har leveret billeder til stort set alt, hvad Ekstra Bladet skrev i sagen. Det var en sindssygt gribende historie om noget, som ingen burde gennemleve.

- Virkeligheden er, at der desværre er nogle, som oplever at skulle sige farvel til deres barn på den her måde. Og når vi beder folk om at stå frem, så vil man som fotograf gerne gøre sit ypperste for at repræsentere dem ordentligt. Den her pris viser, at det lykkedes, og det er jeg sindssygt glad for, siger Rasmus Flindt Pedersen.

Han fortæller, at prisen for ham er særligt rørende

- Det betyder meget for mig, at det dels kunne lades sig gøre at få lov til at møde Mawjuma og tale med hende, om hvad har hun været igennem og dels at få lov til at fotografere hende så relativt kort efter, at hun mistede sin søn, siger han.

'Hvor er du?' Mawjuma Johansen sendte en sms til sin søn Phillip kl 9.14 om morgenen den 23. juni. Han havde været til fest, og nu kunne Mawjuma ikke få fat på ham. Sønnen var blevet dræbt natten forinden af sin kammerat og dennes bror. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Mawjuma Johansen forsøgte at få fat på sin søn, da hun om morgenen 23. juli 2020 hørte i nyhederne, at liget af mand var fundet ved en bålplads i Nordskoven uden for Rønne.

'Hvor er du,' skrev hun i en sms, mens en bange anelse voksede sig større.

Samme eftermiddag bankede betjente fra Bornholms Politi på familiens dør og fortalte, at det var hendes 28-årige søn, som lå dræbt i skovbunden.

To lokale brødre, den ene en god ven til Phillip Johansen, blev i december sidste år idømt 14 års fængsel for drabet.

I alt er 2622 fotografier og 37 web- og tv-produktioner blevet indsendt til Årets Pressefoto, som blev afholdt fredag eftermiddag i Dronningesalen på Den Sorte Diamant i København.

Fotograf Mads Nissen fra Politiken vandt prisen som Årets Pressefotograf for en kollektion af fem billeder fra coronakrisen i både Danmark og Brasilien, mens fotograf Asger Ladefoged fra Berlingske vandt Årets Pressefoto for et billede af opstanden i Belarus.

Se de øvrige vindere her.