Portrætter af forsvundne studerende bygget i Lego

Den kinesiske kunstner Ai Weiwei har afsløret portrætter af 43 savnede mexicanske studerende bygget i Lego.

Kunstværkerne, der består af omkring en million legoklodser, er blevet præsenteret natten til fredag dansk tid på University Museum of Contemporary Art i Mexico City.

Den systemkritiske kunstner har skabt portrætterne som en kommentar til den fortsat uopklarede sag om 43 lærerstuderende, der forsvandt efter en demonstration i den mexicanske by Iguala i 2014.

Ai Weiwei fortæller, at han har valgt at bygge værkerne af Lego, da han anser klodserne som et "demokratisk" materiale.

Den kinesiske kunstner Ai Weiwei. Foto: Reuters

- Alle kan bruge det, alle kan genkende det, og man kan rekonstruere det. Det er effektivt, og jeg elsker den pixelerede følelse, siger han under præsentationen i Mexico City.

I 2015 fik den kinesiske kunstner afslag på at købe et stort parti legoklodser til et kunstværk. Det skyldtes, at den danske legetøjsgigant ikke kunne stå inde for, at de populære klodser blev brugt i politiske projekter.

Sagen sendte Lego ud i en strid modvind. I januar 2016 ændrede Lego sin politik, så virksomheden ikke længere spørger kunderne ind til formålet med købet af et stort parti klodser til private.

Ai Weiwei vil med sit nye værk sætte fokus på sagen om de forsvundne studerende. Sagen har skabt international forargelse og er stadig i dag et stort emne i Mexico.

- Man hører om folk, der udsættes for smerte, man hører, at naboens søn aldrig vender hjem, og der går fire år uden at regeringen kan komme til en konklusion. Hvilken regering er det? Hvilket samfund er det, vi lever i?, siger Ai Weiwei.

De 43 farverige portrætter udstilles på museet over en tidslinje over sagens forløb.

Tidslinjen starter i september 2014, hvor de studerende under en demonstration blev angrebet af en gruppe korrupte politifolk.

I januar 2015 præsenterede de mexicanske myndigheder sin version af hændelsesforløbet. Her lød det, at de studerende var blevet angrebet af en bande, som dræbte dem og brændte dem på en losseplads.

I september 2015 afgjorde en række uafhængige eksperter dog, at den officielle forklaring umuligt kunne være sand.

Eksperterne var udpeget af Den Inter-Amerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR).

De opfordrede de mexicanske myndigheder til at genåbne efterforskningen af sagen. Den daværende regering afgjorde dog, at sagen var afsluttet.