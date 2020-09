Portugal krydser smittegrænse: Rejser kan frarådes

Portugal har de seneste to uger gennemsnitligt registreret 33 nye smittede per 100.000 indbyggere om ugen.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Det kan betyde, at Udenrigsministeriet torsdag føjer Portugal til listen over lande, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes.

Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag sine rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet baserer sine rejsevejledninger på en kombination af landenes egne indrejserestriktioner, antallet af nye smittetilfælde i landet, og hvordan landet tester sine borgere.

Udenrigsministeriets udgangspunkt er, at ikke-nødvendige rejser til et land frarådes, hvis landet registrerer mere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.

Også Holland og Østrig har i denne uge passeret myndighedernes grænse på 30 nye smittetilfælde.

Holland har i de sidste to uger gennemsnitligt haft 39,5 registrerede smittetilfælde per 100.000 borgere om ugen.

For Østrig er det tilsvarende tal 39,6.

De nuværende rejsevejledninger til Portugal, Østrig og Holland lyder, at man skal være særligt opmærksom.

I Østrig anbefaler Udenrigsministeriets Borgerservice desuden, at man lader sig teste for coronavirus, hvis man er rejst til eller gennem Wien, hvor smittetrykket især er højt.

Ud over antal smittede kigger myndighederne på testniveauet i det enkelte land. Det tæller herunder, hvor stor en andel af de testede, der testes positive.

Derudover bliver der kigget på landenes restriktioner i forhold til indrejse - for eksempel om der er krav om karantæne, når man krydser grænsen.

For at et land, der først er blevet lukket, kan blive åbnet igen, skal landet have under 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen.