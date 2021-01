Positivprocent fra lyntest er under 1 for fjerde dag i træk

Der blev søndag registreret 142 coronatilfælde blandt 20.679 personer, der lod sig lynteste. Det svarer til en positivprocent på 0,69.

Det viser tal fra testudbyderne Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical mandag.

Det er fjerde dag i træk, at positivprocenten fra lyntest er under 1.

Samtidig er 142 positive test det hidtil laveste antal, der er registreret i løbet af et døgn hos de private udbydere, siden det i midten af december blev muligt at få en lyntest på statens regning.

Det er imidlertid marginalt færre end lørdag, hvor 149 blev testet positive.

Der har løbende været store udsving i antallet af daglige lyntest, som er blevet foretaget på de private teststeder.

Antallet af daglige lyntest lå under 10.000 de første dage, efter at de offentligt betalte kviktest blev tilgængelige i december.

Dengang var det kun Falck, der tilbød lyntest til danskerne.

Derefter steg testaktiviteten betydeligt, og antallet af lyntest toppede 30. december med knap 91.000 testede på en enkelt dag.

I løbet af januar har antallet af daglige lyntest ligget mellem 9418 og 28.915.

Lyntest anbefales ikke, hvis man har symptomer på covid-19, men bør ifølge sundhedsmyndighederne primært bruges som et supplement.

Det skyldes, at lyntest ikke vurderes at være lige så pålidelige som de pcr-test, der bliver brugt i det offentlige testsystem.

Har man symptomer på covid-19, opfordres man derfor til at få foretaget en pcr-test, hvor man typisk modtager testsvaret efter en til to dage.

Pcr-testen er en langt mere følsom testmetode end lyntesten.

Lyntest anses dog for meget pålidelige, når de giver et positivt testsvar. Usikkerheden omhandler primært de tilfælde, hvor kviktest giver et negativt svar. Her kan man altså ikke være sikker på, at man ikke er smittet.