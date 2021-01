Positivprocenten falder - presset på hospitaler lettes

Det seneste døgn er der registeret 879 positive svar i de 144.510 coronaprøver, der er blevet foretaget af det offentlige rundt om i landet.

Det viser den daglige opdatering fra Statens Serum Institut (SSI) lørdag.

Antallet af indlagte falder imidlertid endnu en gang - 703 er nu indlagte med coronavirus, hvilket er det laveste siden kort før jul.

Det giver anledning til let optimisme mener ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet Åse Bengård Andersen.

- Som hospitalsansat falder mit øje straks på indlæggelserne. Det er her, vi har set her, at antallet er nedadgående.

- Intensivafdelingen er stadig godt belagt, og der er stadig mange der er syge med covid-19, men det er som om, at tilvæksten er aftagende, siger hun.

Antallet af personer indlagt på Intensivafdeling falder med fem, så der nu er i alt 125 indlagt på Intensivafdeling.

Af dem ligger 85 forbundet til en respirator, der hjælper dem med at trække vejret. Det er to færre i løbet af det seneste døgn.

De mange problemer har givet alvorlige udfordringer, siger Åse Bengård Andersen. Især i Region Hovedstaden, forklarer hun.

- Vi har været virkelig koncentrerede om at kunne håndtere de covid-19-patienter, vi har haft. Vi har været nødt til at inddrage personale fra andre specialer, så der er rigtig mange funktioner, der kører på vågeblus lige nu.

- Så snart vi begynder at få lidt luft på grund af covid-19, er der mange opgaver, vi skal i gang med igen, siger hun.

Andelen af positive svar i forhold til antallet af prøver - også kendt som positivprocenten - ligger på 0,61 procent. Det er det laveste siden starten af september sidste år.

Positivprocenten har i nu otte dage ligget under 1,00 procent.

Det hører med til historien, at coronatest foretaget af private udbydere ikke er en del af tallene fra SSI. De fire private udbydere har tidligere lørdag oplyst, at de i løbet af fredag registrerede 108 smittetilfælde i 34.575 lyntest.

Også for lyntest har positivprocenten været faldende på det seneste. Fredag gav 0,31 procent af lyntestene et positivt svar. Det er det laveste i den halvanden måneds tid, hvor private udbydere har foretaget lyntest på statens regning.

Der er registreret 28 nye dødsfald blandt coronasmittede. Dermed er i alt 1969 døde med virusset siden marts sidste år.