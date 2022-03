Postnord-forvirring om Rusland

Svensk Postnord fortæller, at de som følge af EU-sanktioner har valgt at suspendere fragten af post til - og fra Rusland og Belarus. Dansk Postnord meddeler, at det ikke gælder i Danmark

Postnord, der er ejet af Danmark og Sverige, har to forskellige syn på, hvordan de skal agere i konflikten i Rusland.

I Sverige stopper Postnord nu for postforsendelser til og fra Rusland og Belarus.

Det annoncerede koncernen i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Her skrev svensk Postnord, at en suspension af brev - og pakkeforsendelser til og fra Rusland og Belarus er nødvendig, for at virksomheden kan overholde de sanktioner, som EU har besluttet mod de to lande.

Gælder ikke i Danmark

Efter den svenske pressemeddelelse kom ud, har Ekstra Bladet forsøgt at få en kommentar fra den dansk Postnord for at høre, om den danske del af virksomheden følger trop.

Torsdag aften lød det kort fra pressetjenesten hos Postnord, at den svenske beslutning ikke gælder for Postnord herhjemme. Det oplyser Postnord til Ekstra Bladet.

- Beslutningerne gælder på nuværende tidspunkt ikke i Danmark, fortæller en pressemedarbejder.

Derudover ønsker postselskabet ikke at kommentere yderligere, og Ekstra Bladet har dermed ikke kunnet få svar på, hvorfor den svenske Postnord må droppe sendinger, angiveligt som følge af EU-sanktioner, men at det ikke gælder i Danmark.