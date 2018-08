PostNord i ny bommert: Tvang hund til at kvittere for pakke

Menneskets bedste ven kan lære mange ting, men så vidt vides er det endnu ikke lykkedes nogen hundeejere at træne deres hunde i at bruge poterne, som deres ejer bruger deres hænder.

Den tanke havde svenske Marie Palmgren heller ikke gjort sig før i fredags, da hun ikke kunne få udleveret en pakke fra PostNord, som hun var kommet for at afhente.

En familieven, der bor i England, ville overraske Marie og hendes hund Chaya med en gave og havde sendt en pakke til Maries hund og skrevet Chaya Palmgren som modtager. Det viste sig at være en dårlig idé.

- De fortalte mig, at Chaya skulle skrive under og vise legitimation, fortæller Marie Palmgren til Aftonbladet.

- Jeg fortalte dem, at det kunne hun ikke, fordi hun er en hund, men de svarede, at 'det er sådan, man skal gøre'.

Intet ID

Chaya har hverken sygesikringskort, pas eller kørekort, så derfor blev Marie nødt til at tænke kreativt. Hun kom i tanke om, at hun havde et registreringsbevis fra den svenske landbrugsstyrelse, Jordbruksverket, da det i Sverige er lovpligtigt at mærke og registrere sin hund.

Med registreringsbeviset i den ene hånd og Chaya i den anden drog hun tilbage for at hente pakken. Hvis hun troede, at det var nok, tog hun fejl.

Efter et kvarters venten kom en medarbejder ud med en stempelpude, så Chaya kunne sætte sin pote som aftryk og kvittere for modtagelse af pakken. Da hun så stempelpuden, kunne hun ikke tro sine egne øjne.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg blev så paf og begyndte at le. Hvad er det for et bureaukratisk samfund, vil lever i, tænkte jeg.

- Al ære til den unge pige, der arbejder der. Hun ville bare hjælpe mig, men de har deres PostNord-regler, som de skal følge. Hun ringede både til sin chef og den postansvarlige.

PostNord: - Det er en fejl

Ifølge PostNords svenske pressetalsmand Henrik Ishihara er der sket en fejl.

- Det er kun fysiske og juridiske personer, som skal kvittere for afhentning af forsendelser. Vi vil se nærmere på det her i næste uge. Mig bekendt har vi ikke haft lignende tilfælde før.

Samme melding kommer PostNords danske presseafdeling. Heller ikke her mindes man at have oplevet et lignende problem. Hvordan man skal forholde sig, hvis en lignende situation opstår her i landet, ønsker PostNord ikke at udtale sig om til Ekstra Bladet.

Det lykkedes Chaya at få sin pakke, som indeholdte et stykke legetøj, man kan drikke vand af.