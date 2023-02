PostNord-kaos fortsætter

Har du også oplevet, at du ikke modtager din post? Så skriv en mail til Ekstra Bladet ved at klikke her.

Hvis du f.eks. mangler et nyt betalingskort og er bosat i Strøby eller Strøby Egede, så skal du være ude i god tid med at bestille det hjem. Der er nemlig lang leveringstid fra PostNord.

Et helt lokalområde er blevet snydt for deres post i flere måneder.

Det kunne TV2 ØST fortælle både torsdag og fredag.

Til dem har Annegrete Dall Visby fortalt, at hun ad flere omgange har forsøgt at få fat i PostNord grundet manglende leverance af betalingskort.

Dog uden held.

- Jeg er enormt indigneret. Jeg har forsøgt at skrive pænt til dem, men jeg modtager ikke andet end et autosvar. Det er uordentligt og dårlig kommunikation, siger hun til Ekstra Bladet.

Annegrete har rakt ud til PostNord telefonisk uden at komme igennem. Herudover har hun sendt en mail og modtaget et autosvar, og sidenhen har hun ikke modtaget svar på sine mails til PostNord.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af mailkorrenspondacen.

- Vi er i afmagt i byen. Og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke går i dialog med os, siger hun.

Det eneste svar, som Annegrete har modtaget fra PostNord. Foto: Privatfoto

Livsvigtig post

Også Niels Andersen på 77 år har oplevet, at det manglende post skulle skabe problemer i hverdagen.

I stueetagen i huset bor en familie bestående af en mand, en kvinde fra Bangladesh og deres tre-årige datter. Tilbage i november fik de godkendt deres familiesammenføring. Problemet er dog, at kvinden og barnets opholdskort endnu ikke er dukket op på adressen. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi ringede til SIRI (Styrelsen for Internation Rekruttering og Integration red.) i december for at høre, hvor de blev af. De fortalte os, at de var blevet afsendt, men de nu ville annullere det, fordi de var bange for, at var er havnet i de forkerte hænder. Så kunne vi starte forfra med at ansøge, siger Niels Andersen, der har hjulpet familien gennem processen.

Forgæves har han forsøgt at komme igennem til PostNord, der ikke har taget telefonen.

- Det er jo egentlig livsvigtig post, vi mangler, siger han.

Nyt initiativ på vej

PostNord har fortalt til TV2 ØST, at de har nye initiativer i støbeskeen, så de kan komme den manglende levering til livs. Det stoler Annegrete Dall Visby dog ikke på.

- Jeg tror ikke på det, før jeg ser det. Jeg har meldt alt, hvad jeg komme til, til eboks og digital post, fordi jeg har den her mistillid. Så længe folk poster på vores interne facebookgruppe, at de ikke får deres post, så tror jeg ikke på det.

Ekstra Bladet har spurgt Stevns Kommune, om de oplever borgere, der ringer ind og mangler deres sygesikring, pas og kørekort. Idet Stevns Kommune ikke kender til det præcise omfang, ønsker de ikke at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har også rakt ud til PostNord i forbindelse med kritikken af manglende post, post i forkerte postkasser og dårlig kommunikation. Til det svarer drektør for PostNord Danmarks brevforretning, Michael Frølich, i et skriftligt svar:

’Vi tager det meget alvorligt, at der er borgere, der oplever ikke at modtage deres post. Jeg har fuld forståelse for både den oplevelse og den bekymring, som det skaber - det kan vi selvsagt ikke leve med, og derfor er det heller ikke noget, vi sidder overhørig. Vi har siden, vi blev opmærksomme på problematikken igangsat en række initiativer, der skal ændre på brevomdelingen i området. Det indebærer b.la., at vi har øget kontrollen på vores brevsortering og omdeling, ligesom vi har sat vores mest erfarne bude ind på de ruter, hvor der har været problemer.'