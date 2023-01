PostNord lukker 200 pakkeshops

På grund af dalende antal pakker og krisetider har PostNord valgt at droppe pakkeshop-samarbejdet med cirka 200 butikker over hele landet

Fra 1.marts kan du ikke længere kan hente pakker i den PostNord-pakkeshop, du plejer.

Det er altså, hvis du sædvanligvis henter pakker i en af de omkring 200 butikker, PostNord fra kvartalsskiftet har valgt at opsige samarbejdet med. Det skyldes et faldende antal pakker i omløb, som blandt andet skyldes den inflationspåskyldte krise, der har ramt forbrugernes købekraft. Det skriver DR.

Ifølge Helle Nielsen, direktør i PostNord og ansvarlig for retail i Danmark, venter der både pakkeshopslukninger i landdistrikterne og i de større byer på grund af et fald i antallet af pakker. Heriblandt står Region Hovedstaden alene til at miste 70 udleveringssteder, det oplyser hun til DR.

- Sådan som situationen er på pakkemarkedet lige nu, så har vi de udleveringssteder, vi skal have. Så det fastholder vi, siger Helle Nielsen til DR.

Hvor og hvordan nedlukningen af samarbejdet med de resterende 130 butikker fordeler sig, ville PostNord ikke kommentere yderligere på.

Men 200 er en til sammenligning en dråbe i pakkeshops-havet, for PostNord kommer stadig til at have 4500 pakkeudleveringssteder over hele landet.