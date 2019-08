PostNord og DSB får millionbøder

Ti danske virksomheder opfylder ikke deres mål for praktikpladser. Øverst på listen ligger de statslige virksomheder PostNord og DSB

PostNord og DSB skal betale millioner i bøde, fordi de ikke har ansat nok elever.

Det skriver Fagbladet 3F.

Tilsammen er de to statslige virksomheder blevet opkrævet en bøde på knap fire millioner kroner, viser en aktindsigt, som Fagbladet 3F har fået.

Baggrunden for millionbøderne er den såkaldte AUB-ordning, hvor arbejdsgiverne skal betale ved kasse et, hvis de ikke når deres måltal for elever.

Hos PostNord er der ærgrelse over, at man straffes for manglende elever:

- Det er ærgerlige penge at betale. Vi har mange faglærte hos os fra andre brancher, for eksempel bagere og tømrere, som har søgt job hos os på et tidspunkt med høj arbejdsløshed og er blevet hængende. Derfor stilles der nu urealistisk høje krav til os i forhold til antallet af elev- og lærlingepladser, siger han til Fagbladet 3F.

Udover de to virksomheder kan Danske Bank, Region Sjælland, Region Nordjylland og Danske Diakonhjem også se frem til en bøde på over en million kroner.

Nordea Danmark, Aarhus Universitet, Hovedstadens Beredskab og Jyske Bank afslutter top ti.