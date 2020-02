PostNord stopper for pakker til Kina

Coronavirus sætter nu en stopper for pakker til Kina sendt med PostNord.

Fordi mange flyselskaber har indstillet flyvninger til Kina, er det ikke længere muligt for PostNord at levere post og pakker til Kina.

Det skriver PostNord på deres hjemmeside.

- Fra nu af er det ikke længere muligt for PostNord at varetage forsendelser til Kina. Præcis som mange andre af verdens postleverandører har vi været tvunget til at tage den beslutning, da fragtkapaciteten til Kina er meget begrænset, og det gælder for PostNord i alle lande, siger presseansvarlig i PostNord Maria Ibsén til den svenske side Ehandel.

PostNord skriver på deres hjemmeside, at de endnu ikke kan sige med sikkerhed, hvornår situationen igen er normaliseret.

Også forsendelser fra Kina, som skal ud til forbrugerne i Danmark, er ramt af store forsinkelser, skriver PostNord.