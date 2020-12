PostNord taget på fersk gerning: Beklager

'Vi har været forbi med din pakke (...) den 12.12 kl. 09.10, men vi traf ingen hjemme. Du får en ny sms med besked om, hvor du kan hente pakken. Med venlig hilsen PostNord.'

Beskeden tikker ind på Dennis telefon, efter han netop har filmet, hvordan PostNords bud ankommer til hans adresse klokken 09.07. To minutter efter kører buddet igen - uden at vedkommende end har været henne og ringe på.

- Jeg kan slet ikke forstå, han ikke tog pakken ud af bilen og kom hen og afleverede den. Det giver ingen mening, siger Dennis, der ikke ønsker sit efternavn frem, men Ekstra Bladet kender hans fulde identitet.

Tidligere havde han fået besked om, at pakken ville blive leveret. Derfor var han hjemme.

- Den service overrasker mig. Med den størrelse, PostNord har, havde jeg regnet med en større form for seriøsitet.

Oppustelig badering

Pakken indeholdt nogle bøger, som han skulle bruge i forbindelse med et kursus mandag. Derfor var de sendt afsted, så han kunne nå at få dem. Derfor henvendte Dennis sig til PostNord for at få dem til at levere pakken hos ham, som der var betalt for.

- Jeg får at vide, at de kan levere den i den kommende uge. Alternativt kunne jeg selv hente pakken, og så ville de give mig et gavekort. Jeg endte modvilligt med at vælge sidste løsning, og det viste sig, at jeg havde fået et gavekort til en oppustelig badering.

Dennis har altså fået sin pakke. Men han undrer sig stadig over, hvorfor PostNord kører helt ud til hans adresse for så at køre igen uden at ringe på. Han har bedt PostNord om at fortælle ham, hvordan fejlen kunne opstå. Forgæves.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke ville få en tilbagemelding fra PostNord. Jeg var ellers interesseret i at få at vide, hvorfor det sker, siger han.

Bred kritik

Han er imidlertid ikke den eneste, som klager over pakkeleveringen i disse dage. På Facebook og Trustpilot bugner det med henvendelser fra sure kunder hos PostNord og GLS.

Som en bruger skriver til GLS i denne uge:

'Tre var hjemme hele dagen, og alligevel påstår firmaet, at ingen var hjemme.'

Og dem er der adskillige af. GLS svarer blandt andet, at de er gået videre med klagen.

GLS: Flere årsager I en mail fra GLS's presseafdeling skriver direktør Karsten Klitmøller:

'Det kan have flere årsager. Det kan både være en fejl fra GLS' side, og det kan være bestemt i leveringsformen, hvordan pakken skal leveres. Såfremt der er tale om fejl fra GLS' side, så beklager vi dette og forsøger at hjælpe modtager så godt som muligt efterfølgende. Hvis pakken er sendt med levering direkte til en PakkeShop, så får vi ikke oplyst modtagers adresse og kommer derfor ikke forbi. Hvis modtager ikke er tilgængelig i leveringsøjeblikket (nede at handle, i bad, støvsuger el.lign.), så kører vi også pakken videre til en PakkeShop, da vi under normal forsendelsesform skal have en kvittering for levering.'

På PostNords Facebook-side skriver en bruger:

'Jeg ved ikke, hvem I ansætter til at levere jeres pakker, men vedkommende har åbenbart meget svært ved at stige ud af sin varevogn, gå hen og ringe på klokken og levere pakker, sikkert i troen om, at det er nemmere blot at levere dem til ét sted, hvor vi så selv kan hente dem, selvom vi som kunder har betalt for levering til døren.'

Dennis er altså langtfra den eneste, der har problemer med PostNord.

PostNord beklager

I PostNord lægger pakkechef Lene Reipuert sig fladt ned:

- Vi skal bare beklage. Det er ikke godt nok.

På grund af black friday, december og corona er antallet af pakker eksploderet i PostNord, der i november/december har ansat 500 nye medarbejdere.

Lene Reipuert fortæller, at der i det konkrete tilfælde er tale om en helt ny medarbejder.

- Jeg vil kategorisere det som en menneskelig fejl. Men det er ikke o.k. over for vores kunder, og det er noget, som vi følger op på, siger hun.

Normalt bringer selskabet slet ikke pakker ud til hjemmeadresser om lørdagen, men fordi antallet af pakker er eksploderet, sker det i øjeblikket.

Lige nu bringer PostNord omkring 30-35 procent flere pakker ud om dagen, end selskabet normalt gør i denne periode. Det betyder, at selskabet leverer 600.000 pakker om dagen.

Og det er - forklarer pakkechefen - også derfor, at pakken i det konkrete tilfælde ikke er blevet leveret, da Dennis klager.

- Det beklager jeg, men det er det eneste, som vi kan tilbyde i de givne omstændigheder. Og dermed kan vi ikke yde den service, som vi normal yder, og hvor vi bringer pakken ud samme dag eller dagen efter, siger hun.

- Men der er jo generelt en opfattelse af, at I har svært ved at ringe på, når I er forbi. Hvad gør I for at forbedre det image?

- Det kan ikke betale sig for os ikke at levere pakkerne. Det er dyrere, tager længere tid, og så er det mere bøvlet for medarbejderen. Derfor følger vi også op på hvert eneste tilfælde, hvor der kommer en klage, siger hun.