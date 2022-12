PostNord udfordret grundet fyldt lager

PostNord stopper midlertidigt med at tage imod nødhjælpspakker, der skal til Ukraine.

Siden marts har danskere gratis kunne sende humanitær hjælp til Ukraine med PostNord. Men på grund af et fyldt lager i Polen bliver det for en stund sat på pause.

Det skriver PostNord i en pressemeddelelse torsdag.

- Der har været stor interesse for vores tilbud om at transportere gratis humanitær hjælp til Ukraine, og vi er rigtig glade for, at så mange i Danmark har valgt at sende pakker afsted, siger Andreas Brethvad, der er pressechef i PostNord Danmark, i pressemeddelelsen.

- Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for folk i Ukraine. Lige nu står vi dog i en situation, hvor der simpelthen ikke er nok plads på det internationale nødhjælpslager i Polen. Derfor stopper vi midlertidigt med at tage imod pakker med humanitær hjælp.

Annonce:

Det midlertidige stop træder i kraft øjeblikkeligt. Det vil således ikke være muligt at indlevere humanitær hjælp på posthusene, før der igen åbnes op for forsendelser af nødhjælp.

- Det er fantastisk, at der er så mange, som gerne vil hjælpe ukrainerne. Men vi må også erkende, at det ikke giver mening at samle yderligere ind lige nu, hvor de ikke har mulighed for at håndtere alle de forsendelser, de modtager, siger Andreas Brethvad.

- Forventningen er, at vi hurtigt igen kan åbne op for at tage imod danskernes gratis forsendelser af nødhjælp. Men for at være sikre på, at det der sendes afsted nu, også er det der efterspørges, når nødhjælpen modtages i Ukraine, stopper vi midlertidigt indsamlingen.

I alt har PostNord transporteret omkring 60.000 pakker fra Danmark og Sverige til Ukraine.

Pakkerne er kørt til det internationale lager i Polen, hvorfra de er blevet distribueret videre til ukrainerne af det ukrainske postvæsen, Ukrposhta.