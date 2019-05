Potentiel katastrofe: Nu er der blæst til angreb

Selvom den umiddelbart ser smuk og ufarlig ud, passer den potentielle skade, den kan udgøre, langt mere til dens navn end til dens udseende for den relativt lille dragefisk.

Den særprægede akvariefisk betragtes nemlig som en af de absolut største trusler mod Middelhavets økosystem, og man har derfor nu iværksat en plan for at få nedsat antallet betragteligt.

Det skriver The Guardian.

Således har Cypern for nylig iværksat den første organiserede udrensning af dragefisken ud for landets sydlige kyst.

- De er faktisk meget fredsommelige. Problemet er, at de ikke er en del af det naturlige økosystem, og vi ser dem i plagsomme mængder, siger marinebiolog Jason Hall-Spencer fra Plymoth Universitet til The Guardian efter at have spiddet 16 dragefisk på 40 minutter.

- Mest skadelige nogensinde

Han betragter truslen fra dragefisken som den ubetinget største trussel mod biodiversiteten i området.

- Jeg kan ikke understrege nok, hvor alvorligt et problem det her er for hele Middelhavet. Dragefisk er den mest skadelige invasive fisk, vi nogensinde har set. Hvis der ikke bliver gjort noget, vil der ske vedvarende miljømæssig og økonomisk skade, siger han.

Dragefisken stammer oprindeligt fra Det Indiske Ocean og den sydlige del af Stillehavet, men fisken begyndte for to årtier siden at dukke op i Atlanterhavet ved USA, efter at akvarieejere havde lukket fisk ud i havet, fordi de var blevet for store til deres akvarier.

Og nu er turen så kommet til Middelhavet. Fisken blev første gang set i 2012 ud for Tyrkiet, Israel og Libanon, og siden blev den set ved Cypern. Tre år senere havde fisken spredt sig til blandt andet Grækenland, Italien og Tunesien. Fisken menes at være kommet til Middelhavet via Suez-kanalen.

EU's forsvarsbastion

Dragefisk har nogle særdeles giftige pigge på ryggen, som afskrækker rovdyr, og den har efterhånden vist sig at være i stand til at udkonkurrere andre fisk i Middelhavet.

Derfor satser EU på Cypern som forreste frontlinje mod den invasive art, idet man frygter, at det kan gå ud over fiskeindustrien, hvis ikke der bliver sat ind mod den lidt besynderlige trussel.

I Cypern er det ellers ulovligt at gå på jagt iført dykkerudstyr, men på grund af de særlige omstændigheder er det blevet tilladt.

I forbindelse med den første udrensnings-begivenhed på Cypern søndag uddelte man præmier til dem, der kunne fremvise de største og mindste eksemplarer. Det er planen, at man de næste to år vil lave lignende arrangementer to gange om måneden, fortæller Periklis Kleitou fra Plymouth Universitet.

- Vi er opsatte på at opfordre lokale fiskere og dykkere til at deltage, siger han til The Guardian.

Spiser alting

Ud over at dragefisken ikke har nogen naturlige fjender i Middelhavet til at holde bestanden nede, har arten vist sig at have en utrolig bred appettit.

- De spiser alting. At udrense denne invasive art er den eneste effektive måde at reducere deres antal og sikre, at beskyttede havområder bliver ved med at regenerere, siger Periklis Kleitou.

Ifølge The Guardian er der foreløbig ikke nogen mennesker, der har mistet livet efter at være kommet i kontakt med den giftige dragefisk, men flere fiskere har kunnet konstatere, at det er forbundet med enorm smerte at komme i kontakt med giften.