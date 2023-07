Potentielt kollaps på vej: Alaska-vejr i Skandinavien

Hvis vi ikke stopper med den massive CO2-udledning, går havet i stå - og det kan få alvorlige konsekvenser.

Et nyt dansk studie peger på, at vi er tættere end nogensinde på et kollaps af en særlig havstrøm, den såkaldte 'AMOC'-havstrøm, der har stor betydning for temperaturen globalt.

- Når vi først får overskredet det her niveau af drivhusgasser i atmosfæren, så er der ingen vej tilbage. Det er en uigendrivelig ændring, der kommer til at ske, hvis vi ikke gør noget snart, siger Peter Ditlevsen, der er en af rapportens forfattere, til Ritzau.

Vendepunkt i 2057

Det nye studie, der de seneste dage er gået verden rundt, er lavet af de to danske forskere Peter Ditlevsen og Susanne Ditlevsen fra Københavns Universitet.

Og i rapporten, der er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature, estimerer de, at kollapset med 95 procents sikkerhed kan ske i årene mellem 2025-2095.

Det mest præcise bud er, at vendepunktet vil ske i 2057, og det er ifølge den tyske fysikprofessor Stefan Rahmstorf tættere, end vi hidtil har kunnet måle, siger han til CNN.

Alaska i Danmark

'AMOC'-havstrømmen, der minder om Golfstrømmen, strækker sig over hele kloden og sørger for, at varmt og koldt vand bliver transporteret rundt.

Og hvis den kollapser, vil det føre til markant højere temperaturer sydpå og iskolde vintre herhjemme, hvilket ifølge Peter Ditlevsen er 'meget bekymrende'.

- Konsekvenserne er, at hvis vi ikke også havde global opvarmning, så ville det blive betydeligt koldere i Vesteuropa og Skandinavien. Det ville blive et klima, der minder om klimaet i Alaska, siger Peter Ditlevsen til Ritzau.

Farvel til bøgen?

Rapporten blev udgivet tirsdag, og flere forskere har allerede reageret.

- (Kollapset, red.) vil påvirke alle mennesker på planeten - så stort og vigtigt er det, siger Peter de Menocal, der er leder af den ledende institution for havforskning, Woods Hole Oceanographic Institution, til CNN.

Herhjemme TV 2's stjernemeteorolog Peter Tanev varslet, at den potentielle temperaturændring eksempelvis vil betyde et farvel til bøgetræet.

- Denne rapport er ude og slukke en af de helt store klimamekanismer, og det vil kunne få store konsekvenser både globalt og i Danmark. Uden at overdramatisere dagens nyhed, så er det første gang, at jeg er blevet bekymret for for eksempel mine børn og børnebørns fremtid, siger han til TV 2.