Poul Madsen på vej i retten

TV2 går i dag rettens vej for at stoppe Ekstra Bladets brug af optagelser af plejehjemssvigt

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør skal her til morgen i retten, men det tager Poul Madsen helt roligt.

- Jeg har det rigtig fint. Ekstra Bladet har gjort det rigtige i denne sag. Det viser reaktionerne også. Danskerne er oprørte over de ting, som vi har været med til at få frem i lyset.

Det er TV2, som hiver Poul Madsen ind foran en dommer. Stationen er stærkt utilfreds med, at Ekstra Bladet har bragt TV2-optagelser, der dokumenterer, at 90-årige Else blev udsat for svigt på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Optagelserne skulle oprindeligt bruges i en TV2-dokumentar, men den blev stoppet af et fogedforbud, da Vestre Landsret mente, at optagelserne krænkede Else og de ansatte på plejehjemmet.

Hvorfor bruger du TV2s optagelser mod deres vilje?

- Denne her sag er meget større end TV2s ophavsret, og jeg synes, at det er tankevækkende, at TV2 prøver at gøre det samme, som Aarhus Kommune oprindeligt gjorde - nemlig at få stoppet udbredelsen af optagelserne. TV2 påstår ellers, at de er publicister ligesom Ekstra Bladet. Hvis det handler om penge, så sender vi gerne nogle tusind kroner til TV2 for brug af deres optagelser.

Hvordan sover du dagen inden et retsmøde?

- Jeg har sovet fint. Det gør jeg altid, når jeg har god samvittighed, og det har jeg bestemt her. Det skyldes blandt andet de mange positive reaktioner, som Ekstra Bladet fået for at have bragt optagelserne. Vi gjorde det nødvendige - danskerne har brug for at se, hvad der skete med Else.

TV2 har en anden mening. Det fremgår af den forbudsbegæring, som TV2 har sendt til Københavns Byret:

'Som advokat for Anne Engdal Stig Christensen (TV2's administrerende direktør) anmoder jeg hermed Københavns Byret om at nedlægge midlertidigt forbud i medfør af retsplejelovens § 411 over for Poul Madsen i dennes egenskab af ansvarshavende redaktør for eb.dk og Ekstra Bladet,' skriver tv-stationens advokat, Asger Bagge-Jørgensen.

Sådan virker et fogedforbud Et fogedforbud er en midlertidig afgørelse, hvor retten har bestemt, at et firma eller en person skal stoppe med at gøre en bestemt handling. Det kan være et forbud mod at sælge et produkt, som en konkurrent mener er en kopi. Eller det kan være en artikel eller en udsendelse, som en part i sagen mener bryder loven. I sagen om TV2-dokumentaren har Aarhus Kommune krævet, at optagelserne ikke bliver vist, fordi de ifølge kommunen krænker både den demente Else og de ansatte, der er blevet filmet. Det har fogedretten og senere landsretten givet kommunen ret i og derfor stoppet TV2-udsendelsen. Sagen kan senere blive ført videre ved domstolene, hvor man endelig afgør, om fogedforbuddet er korrekt, eller om TV2 senere alligevel får lov til at vise udsendelsen. Hvis man bryder et fogedforbud, kan det koste de ansvarlige en bøde eller i værste tilfælde en fængselsstraf. Fogedforbud er i øvrigt en forældet betegnelse, da forbuddet rent juridisk hedder 'Midlertidig afgørelse om forbud og påbud'. Vis mere Luk

Elses pårørende har omvendt haft et stærkt ønske om, at omverdenen skulle se, hvordan den ældre kvinde blev behandlet og blandt andet derfor valgte Ekstra Bladet at bringe de forbudte klip. De viser blandt andet, hvordan den 90-årige kvinde bliver hejst op i noget seletøj, selv om det gør ondt i benene, og mens hun svæver i luften, forsøger personalet at få hende til at lave afføring ned på en ble, der ligger på sengen.

Derfor bringer EB klippene TV2 har forgæves forsøgt at få lov til at bringe dokumentaren, der afslører alvorlige overgreb og svigt hos ældreplejen i Aarhus Kommune. Først i fogedretten og senere ved landsretten er det nemlig lykkedes kommunen at stoppe udsendelsen. Ifølge kommunen sker det for at beskytte den demente kvinde, som har været udsat for overgrebene. Kommunen mener nemlig, at de har pligt til at beskytte kvinden mod, at optagelserne vises, selvom både hendes værge og familie støtter en offentliggørelse af optagelserne. Familien har ellers i flere år forsøgt at få en dialog med kommunen og løst de voldsomme problemer, som dokumentaren nu afslører. Indtil nu har de mange møder været forgæves, mener familien. Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, samt Elses syv børn har derfor givet Ekstra Bladet samtykke til at bringe udvalgte klip fra dokumentaren, der beviser, at familien havde ret. Og som viser, at både Aarhus Kommune og andre danske kommuner bør gå langt mere systematisk til værks og sikre, at hverken Else eller andre sagesløse ældre som Else udsættes for uværdig behandling og ulovlig magtanvendelse i ældreplejen. Vis mere Luk

Else har det meget bedre i dag efter hun er blevet flyttet til en nyt plejehjem, fortæller hendes barnebarn til Ekstra Bladet.

Elses barnebarn Charlotte Ahm. Foto: Ernst van Norde

- Vi besøgte hende hver dag de første to uger efter flytningen og oplevede hurtigt, at hun fik det bedre, fortæller Charlotte Ahm, der selv er uddannet sosu-assistent og har arbejdet med pleje og omsorg af ældre de seneste 11 år.

Charlotte Ahm er glad for, at der blev foretaget skjulte optagelser:

- Jeg fortryder intet og er glad på min farmors vegne for, at hun nu har fået det bedre. Ekstra Bladets overtrædelse af rettens forbud mod at vise tv-udsendelsen glæder mg også, fordi der nu rettes fokus på et område, som kræver forbedringer og ekstra opmærksomhed ikke kun på Kongsgården, men mange andre steder rundt omkring i landet.

Følg dagens retsmøde her på ekstrabladet.dk.

