Poul Madsen stopper

Bag historien

Her kan du læse hele pressemeddelelsen, som netop er blevet udsendt om Poul Madsen fratrædelse:

Efter næsten 19 år som chefredaktør for Ekstra Bladet, heraf de seneste 14 år som øverste chef, har Poul Madsen besluttet at stoppe på posten:

”Det har været nogle fuldstændig fantastiske og vilde år. Jeg elsker Ekstra Bladet, visionen og ikke mindst teamet. Sammen har vi transformeret en traditionel papiravis til et førende digitalt medie uden at miste Ekstra Bladets sjæl. En skarp strategi frem mod 2025 er sat på skinner, og derfor sætter jeg nu mig selv fri. Det har ikke været en nem beslutning, men som nybagt far står jeg et nyt overraskende sted i mit liv med en helt ny energi. Jeg får nu en unik mulighed for at genopfinde mig selv arbejdsmæssigt, men samtidig får jeg også bedre tid til at være der for min familie. Jeg slipper heldigvis ikke Ekstra Bladet helt men fortsætter som skribent. Og I slipper heller ikke for mig i samfundsdebatten. Derudover er mulighederne uendelige,” siger Poul Madsen.

Bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, Lars Munch betegner Poul Madsen som en institution i dansk presse. På husets vegne udtrykker Lars Munch stor taknemmelighed for Poul Madsens indsats, som ikke blot er kommet Ekstra Bladet til gavn, men som også omfatter gratisavisen 24timer, hvor Poul Madsen var chefredaktør fra 2006 til 2007.

”Poul Madsen har været chefredaktør på Ekstra Bladet i næsten 19 år. Han har alle årene investeret sig selv med hud og hår. Det er ikke en post, hvor man får mange venner, og Poul har altid sat bladets interesser før sine egne. Det skylder vi ham stor tak for. Hans energi, engagement og viljestyrke har været helt afgørende for at gøre Ekstra Bladet til et af Danmarks absolut førende digitale nyhedsmedier – som samtidig udgiver en af landets vigtigste aviser på papir. Ekstra Bladet når i dag flere læsere end nogensinde før. Poul afleverer et blad og et medie i god form, og hans efterfølger får et solidt fundament at bygge videre på. Samtidig glæder det mig, at Poul også fremover vil findes i Ekstra Bladets spalter,” siger Lars Munch.

I forbindelse med meddelelsen om sin afgang har Poul Madsen fået bestyrelsens opbakning til, at Ekstra Bladet ikke længere bringer massageannoncer.

”For mig har målsætningen været at modernisere Ekstra Bladet, så Ekstra Bladet står skarpt og klar til fremtiden. Det er vi til fulde lykkedes med. Vi mangler dog det sidste hjørne, massageannoncerne. De har igennem mange årtier været en integreret del af Ekstra Bladet, og vi har ikke villet gøre os til moralske dommere over et lovligt erhverv. Men vi må også konstatere, at tiden er løbet fra dem. Derfor har jeg valgt at stoppe massageannoncerne – med bestyrelsens opbakning,” siger Poul Madsen.

Poul Madsen fratræder i dag som ansvarshavende og overlader roret til chefredaktør Pernille Holbøll, der konstitueres. Hun vil også i fortsættelsen være suppleret af Kristoffer Eriksen i chefredaktionen. Poul Madsen bistår de kommende uger med at overdrage forretningen. I forbindelse med Poul Madsens beslutning om at stoppe som chefredaktør, har også Ekstra Bladets kommercielle direktør, Claus Rothoff Brix ønsket at fratræde.

”Claus har de seneste fire år sat turbo på den kommercielle omstilling. Han er skarp og målrettet, og jeg og Ekstra Bladet skylder ham stor tak,” siger Poul Madsen. Claus Rothoff Brix afløses af Signe Skarequist, der kommer fra en stilling som annoncedirektør for Ekstra Bladet.

”Signe Skarequist har været på Ekstra Bladet siden 2007. Hun kender Ekstra Bladet indgående og er udstyret med en markedsforståelse og -indsigt i en klasse for sig. Få matcher Signes kompetencer, når det gælder digitalt annoncesalg, og hun har samtidig en stærk publicistisk forståelse, som er helt afgørende i forhold til Ekstra Bladets store ambitioner om at udvikle det digitale indholdssalg,” siger adm. direktør for JP/Politikens Hus, Stig Ørskov.