Poul Nyrup ringede hjem fra bryllup

Den tidligere statsminister måtte i hast forlade Mette Frederiksens bryllup for at skynde sig hjem til Lone Dybkjær

Det var i forbindelse med statsminister Mette Frederiksens bryllup, at offentligheden fik en anelse om, at den tidligere statsministerfrues helbred var stærkt forværret.

Se også: Lone Dybkjær er død - 80 år gammel

Lone Dybkjær er død. Hun blev 80 år. Foto: Jan Sommer

Tidl. statsminister Poul Nyrup var inviteret med som gæst ved brylluppet i onsdags. Han ankom iført gave og smil, og han gik også helt efter bogen ind i kirken. Men ti minutter før brudens ankomst kom han hastende ud.

Hans ansigtsudtryk sagde mere end noget, at den var rivende gal.

- Jeg er virkelig ked af det. Jeg er lige blevet ringet op, og jeg bliver nødt til at tage afsted. Det er Lone. Hun er helt ude ved kanten, sagde han udenfor.

Poul Nyrup Rasmussen måtte i hast forlade Møn og og brylluppet for at køre hjem. Foto: Per Rasmussen

Dybkjær før sin død: Sådan vil jeg begraves

I det daglige har det været tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der har hjulpet Lone Dybkjær igennem dagene, som den uhelbredelige lungecancer ikke gjorde lige rare.

- Han sørger for mig og pusler om mig. Han er utrolig sød til det, men jeg insisterer på, at han også passer sine ting. Jeg er hverken døende eller lavet af Meissen-porcelæn. Jeg har tabt mig lidt, jeg spiser mindre, men jeg vil være aktiv og leve, mens jeg er her. Men det er klart, at jeg har mindre tid at tage af, og det skaber selvfølgelig nogle begrænsninger i forhold til, hvor meget jeg kan mødes med venner og bekendte, sagde den 80-årige tidligere førstedame i Danmark i december.

Lone Dybkjær og Poul Nyrup Rasmussen til kronprinsens 50-års fødselsdag. Foto: Anthon Unger

Lone Dybkjær forligede sig tidligt med, at hun i en ikke fjern fremtid skulle herfra på grund af sin sygdom, og hun sørgede for, at der var styr på, hvor hun skulle begraves.

Lone Dybkjær havde uhelbredelig lungecancer

- Vi taler nødigt om døden derhjemme. Kun hvis der er konkret behov for det. Jeg er god til at skubbe det fra mig. Kræft er en uforudsigelig sygdom, og min er en langsomt udviklende slags. Men vi har da styr på de elementære ting - bl.a. hvor jeg skal begraves. Da min datter Lotte døde, købte jeg et gravsted på Holmens Kirkegård. Her står også en sten for mine døtres far, Ib, og her skal jeg begraves.