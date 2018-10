Power har vildt tilbud på populært tv: Men det er i virkeligheden dyrere

I deres tilbudsavis og på nettet lokker Power med, at du kan spare 7000 kroner på et smart Samsung-tv. Men du kan få det billigere på Samsungs egen hjemmeside, også selv om det ikke er på tilbud

En besparing på 7000 kroner på et nyt tv fra Samsung på 65 tommer.

Det lyder som en deal, selv den største krejler på et marked i Egypten ville være stolt af. Og det er da også virkeligheden, når man besøger Powers hjemmeside eller ser denne uges udgave af tilbudsavisen.

Her sælger Power et 65-tommers tv fra Samsung af typen '4K UHD QLED T'. Samtidig får du at vide, at du sparer 7000 kroner, hvis du køber dit tv hos elektronikkæden.

Men sandheden er, at du rent faktisk ikke har sparet noget. Du betaler tværtimod ni kroner mere, end hvis du bare købte det nye tv på Samsungs egen hjemmeside.

Også selv om det ikke er på tilbud hos dem.

Ekstra Bladet har talt med salgschef hos Power, Simon Frølich, der fortæller, at der ikke er sket en fejl.

- Har du så en forklaring på, hvad der er sket?

- Det hænger sådan sammen, at det her tv har kostet 23.999 kroner hos Power. Det vælger vi så til at sætte ned med 7000 kroner. Det er den korte historie, siger Simon Frølich til Ekstra Bladet.

Her er Powers 'tilbud'. Foto: Screenshot

- Hvordan kan det så være, at tv'et koster mindre hos Samsung, når det nu er på tilbud hos jer?

- Det er jo sådan, at Samsung vejleder nogle priser på deres produkter. Jeg skal skynde mig at sige, at Power selvfølgelig selv fastsætter sine priser. Det er ikke noget, som vi får dikteret. Vi har i den forbindelse fået noget indikationer om, at det her tv faldt i pris. Derfor har vi valgt at være aktive og gå ind og sætte prisen ned hos Power, siger Simon Frølich til Ekstra Bladet.

- Kan du ikke forstå, at kunderne undrer sig over, hvad der sker, når de så kan få tv'et billigere på Samsungs egen hjemmeside, selv om de får at vide, at de sparer 7000 kroner?

- Vi har et tv, der hos os har kostet 23.999 i lang tid. Det er også blevet solgt til den pris. Og når prisen så falder med 7000 kroner, så synes vi, at det er noget, som kunderne skal have at vide. Derfor har vi skrevet en spar-pris på vores tilbudsavis. Det synes vi, var værd at understrege, siger Simon Frølich til Ekstra Bladet.

- Kan du ikke se, at kunden vil føle sig en lille smule snydt, hvis de finder ud af, at de kunne spare ni kroner yderligere, hvis de bare havde købt det på Samsungs hjemmeside?

Og her kan du få tv'et ni kroner billigere. Foto: Screenshot.

- Det ved jeg ikke. Som forbruger skal man altid orientere sig om priserne på markedet. Det er også derfor, at vi har vores prisrobot. Så sikrer vi os, at vi rammer laveste markedspris. Det vigtige for os i det her tilfælde har været, at vi gør vores kunder opmærksomme på, at prisen er faldet med 7000 kroner.

- Men hvis vi har kunder, der føler sig snydt eller dårligt behandlet, så skal vi naturligvis tage det til efterretning. Vi lever af billig elektronik, men også glade kunder, siger Simon Frølich til Ekstra Bladet.

- Er det her normal procedure?

- Nej, man kan sige, at det er lidt et uheldigt sammentræf. Jeg kan jo godt se, at man som kunde kan undre sig lidt i den her situation, men vi har ønsket at understrege over for kunden, at her er et populært tv, der er faldet i pris, siger Simon Frølich til Ekstra Bladet.

Samtidig understreger han, at Power naturligvis har deres ryg fri i forhold til Forbrugerombudsmanden, ligesom de har holdt sig til reglerne.

Foto: Jens Dresling.

