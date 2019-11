POWER i kæmpe shitstorm før black friday: 'Fup og svindel'

LIGE NU: Chat med eksperterne fra PriceRunner om Black Friday

Hvad der skulle være en festdag for POWER fredag 29. november, kan ende med at blive det modsatte for elektronik-kæden.

En større shitstorm har nemlig ramt POWER, få timer før det store bal åbner med unikke tilbud og store besparelser.

'Fup og svindel,' og 'Jeg handler aldrig hos jer igen.'

Sådan skriver folk blandt andet på POWERs Facebook-side, hvor de raser og sviner POWER til med sure kommentarer.

Folks vrede kommer på baggrund af DR-programmet Kontants afsløringer om, hvordan POWER op til flere gange har lokket kunderne ind i butikken med skarpe tilbud via det såkaldte 'click and collect,' hvor man bestiller sine varer på kædens hjemmeside og derefter går ned og henter dem.

Der var bare et problem. Varerne var nemlig aldrig at finde på butikkernes lager landet over, når kunderne ville hente varerne, som de havde bestilt via click and collect.

Og det var endda tilfældet, selvom POWER flere gange angav på deres hjemmeside, at den ønskede vare stadig var på lager og kunne afhentes i kundens nærmeste POWER-butik.

Ekstra Bladet har således fundet frem til over 100 kommentarer på POWERS Facebook-side i et opslag, hvor kæden netop reklamerer for deres gode tilbud på black friday.

Udstillingsvarer og misforståelse

Ekstra Bladet har talt med POWERs salgschef, Simon Frølich, som lover, at lignende ikke gentager sig på black friday.

Ifølge POWER var der samtidig tale om en misforståelse, der førte til, at varerne på hjemmesiden stod til at være på lager, selvom de aldrig var det.

- Jeg kan sige, at vi aldrig har haft flere varer på lager, end vi har lige nu. Jeg kan næsten ikke komme rundt ude i vores varehus lige nu, så mange varer er der. Så jeg kan godt garantere, at lignende ikke sker.

- Vi har jo netop taget ansvar omkring det, at vi garanterer, at vi har tilbuddene herude. Det er også derfor, at det er super irriterende, træls og uheldet, at ham der optræder i Kontant har oplevet det, som han har, siger Simon Frølich.

Salgschefen hos POWER slår til sidst fast, at kunderne generelt er tilfredse med at handle hos POWER.

Derfor regner elektronik-kæden heller ikke med, at shitstormen på Facebook vil gå udover omsætningen. Tværtimod regner man med, at omsætningen vil blive øget i forhold til sidste år.

- Vi har i POWER omkring halvanden til to millioner kunder om året, og langt de fleste af dem er super glade og tilfreds, og det har vi også kunnet se hele ugen, hvor vi har kørt black week i stedet for kun black friday.

- Vi er fortrøstningsfulde i forhold til salget i morgen, og vi har allerede øget vores omsætning i forhold til sidste år, lyder meldingen POWERs salgschef.

