Prædiker selv om god tone: 'Din klamme lus'

Flere kommunalpolitikere har i løbet af deres valgkamp modtaget svinere på sociale medier. Svinerne kan dog også komme fra en byrådskandidat til en borger.

Det er tilfældet med Millah Kongsbach, der stiller op for Frihedslisten i Assens Kommune.

'Hold din kæft og pis ad helvedes til din klamme lus, jeg brækker mig over dig, FUCK AF KAJ VERNER,' skriver Millah Kongsbach i en Facebook-tråd.

Her kan du læse Millah Kongsbachs kommentar. Artiklen fortsætter under billedet ...

Screenshot.

Opfordrer selv til god tone

Netop tonen på sociale medier er et emne, Millah Kongsbach selv snakker om i flere videoer på sin Facebook-profil.

Her siger hun bl.a., at hun synes, netop Facebook er blevet et rigtigt dårligt medie, da det bare er blevet 'et stort samsurium af en losseplads.' Hun nævner samtidig, at hun ikke selv har lyst til at 'hoppe ned i den bæ-suppe'.

Alligevel kalder hun en anden for et 'svin', 'skizofren' og 'syg oven i dit hoved'.

Millah Kongsbach opfordrer i stedet til, at man fører samtaler på internettet, hvor man kan nærme sig hinanden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Millah Kongsbach har snakket om tonen på sociale medier i flere live-sendinger, der er offentlige, på sin Facebook-profil. Screenshot

Ikke dobbeltmoralsk

Ifølge byrådskandidaten selv er Kaj Verner, som hun skriver til på Facebook, en falsk profil, der har chikaneret hende i flere måneder og hængt hende ud i flere opslag.

- Det er en menneskelig fejl, men jeg bukkede under for mange måneders pres, siger Millah Kongsbach til Ekstra Bladet.

- Men er det ikke dobbeltmoralsk, at man selv taler om den gode tone på sociale medier og så samtidig skriver sådan en kommentar?

- Jeg synes ikke, at det er dobbeltmoralsk, for alle mennesker har en grænse for, hvornår det bliver for meget, siger Millah Kongsbach, der til daglig arbejder som clairvoyant.

Hun fortæller samtidig, at hun godt kunne finde på at komme med en undskyldning til Facebook-brugeren, hvis hun også selv fik en tilbage.

