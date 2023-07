Præsident får hug for 'blackout'-trussel

Et 'blackout' vil være at følge i hælene på Kina, Rusland og Iran, mener kritikere

Desperationen er til at mærke hos den franske præsident, Emmanuel Macron. Men hans desperate udmeldinger lander helt skævt.

I kølvandet på optøjerne i landet efter drabet på en 17-årig, deltog præsidenten i et møde tirsdag med 250 borgmestre, hvis kommuner har været berørte af urolighederne.

Det skriver The Guardian.

'Vi er nødt til at tænke på, hvordan unge mennesker bruger sociale netværk ... og når tingene går ud af kontrol, kan vi være nødt til at regulere eller afbryde dem,' lød det fra præsidenten i forbindelse med mødet.

Dog vil et online 'blackout' være det samme som at tilslutte sig metoder, som er hyppigt anvendte i lande som Kina, Rusland, Iran og Nordkorea, mener kritiske røster.

Drabet på den 17-årige Nahed, som blev skudt på klos hold af en politibetjent, har sendt franskmændene, anført af drengens mor, i det røde felt. Biler og butikker er blevet smadret, og natten til fredag er 667 personer blevet anholdt under optøjer på tværs af landet

Kinesiske tilstande

Flere franske politikere har udtrykt deres utilfredshed med præsidentens 'kontroversielle' forslag på det sociale medie Twitter.

'Landet med menneske- og borgerrettigheder kan ikke forenes med store demokratier som Kina, Rusland og Iran,' skriver Olivier Faure, leder af socialistpartiet.

'Boykotte sociale medier? Ligesom Kina, Iran og Nordkorea? Selvom det er en måde at aflede opmærksomheden, er det meget dårlig smag,' skriver Olivier Marleix fra det liberal-konservative Les Républicains.

'Det er en afledningsmanøvre - i stedet for at debattere spørgsmålet om politivold,' skriver Fatima Ouassak, medstifter af den politiske organisation Front de Mères.

Sådan så det ud 2. juli i Frankrig, da en demonstrant løb fra politiets tåregas. Foto: Ludovic Marin/Ritzau Scanpix

Hastesag

Onsdag forsvarede embedsmænd og regeringsministre præsidentens udtalelse om 'blackout'.

Her understregede de, at præsidenten ikke havde i sinde at true med et 'generelt blackout', men en 'periodisk og midlertidig' suspendering af platforme.

Der er nedsat et tværpolitisk udvalg, der skal se på lovgivningen for cybersikkerhed.

Desuden har regeringen sendt en hasteanmodning afsted til de sociale medieplatforme med opfordring om at fjerne indhold, der opfordrer til vold, og fjerne anonymiteten hos dem, der muligvis bryder loven.

Det kom frem efter et ministermøde onsdag.