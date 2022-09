Præsident fremstilles som Hitler

Man skal huske at betale sine regninger. Ellers kan det gå galt.

Den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, har lært det på den hårde måde.

En hjemmeside, der indtil for nylig udsendte propaganda for præsidenten, blev nemlig overtaget af pranksters. De har lagt billeder ud, der blandt andet fremstiller Bolsonaro som Hitler, djævelen, en klovn og at han kysser med Putin.

Ifølge The Guardian er det sket, fordi Bolsonara-lejren har glemt at betale for domænet bolsonaro.com.br.

Hjemmesiden, der blev overtaget af en anti-Bolsonaro aktivist i august, stoppede med at fungere et døgns tid, efter at de satiriske billeder blev lagt op. Det er uvist hvorfor.

Billederne har dog nået at gå sin sejrsgang på internettet og i dele af de brasilianske medier.

Et af de satiriske billeder forestilller Bolsonaro, der kysser med Putin. Foto: bolsonaro.com.br

Valgkamp i gang

Episoden med den gamle propaganda-hjemmeside er nu er endt som et pinligt element for præsidenten. Og det kommer på et virkelig dårligt tidspunkt for Jair Bolsonaro.

Han er nemlig godt og grundigt bagud i meningsmålingerne forud for præsidentvalget, der starter den 02. oktober.

Bolsonaro er bagud med 13 procentpoint over for modkandidaten Luiz Inacio Lula da Silva - bare kendt som Lula.

De to herrer er hinandens diametrale modsætninger og det kommende præsidentvalg betegnes da også ofte som det mest polariserende i Brasiliens noget brogede politiske historie.

Kontroversiel præsident

Lula er tilhører venstrefløjen, er tidligere præsident og har siddet i fængsel for korruption.

Jair Bolsonara tilhører den yderste højrefløj og bliver ofte kaldt ‘Brasiliens Trump’.

Han har været en stærkt kontroversiel præsident, som har splittet landet. Mange brasilianere mener, at han bør retsforfølges på grund af hans manglende indsats overfor Corona-pandemien, hvor Brasilien blev meget hårdt ramt.

Et af billederne på den tidligere propaganda-hjemmeside forestiller da også Bolsonaro bag tremmer. Lula har også omtalt modkandidaten som kriminel.

Første runde af præsidentvalget i Brasilien er den 02. oktober, men det forventes af afgørelsen først falder i anden runde den 30. oktober.