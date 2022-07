Præsident går af

Efter voldsomme optøjer vælger Sri Lankas præsident, Gotabaya Rajapaksa, at kapitulere.

Han vil gå af 13. juli, lyder det fra officielle myndigheder.

- For at sikre en fredelig overgangsperiode har præsidenten sagt, at han vil gå af 13. juli, siger Mahinda Abeywardana, der er formand for det srilankanske parlament, i en tale på tv.

Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Måtte flygte

Lørdag måtte Sri Lankas præsident flygte fra sin bolig efter en massiv mængde af demonstranter stormede bygningen.

Demonstranterne mener, at præsidenten er ansvarlig for den økonomiske krise, der udspiller sig i landet. Derfor kræver de, at både præsidenten og premierministeren træder tilbage.

Og nu ser det ud til, at deres bønner er hørt.

Hastemøde

Landets premierminister, Ranil Wickremesinghe, indkaldte til hastemøde lørdag eftermiddag på baggrund af den massive opstand.

Ifølge AP er det blevet til ministerens afgang.

Mindst 21 mennesker, inklusiv to politifolk, er i øjeblikket blevet såret og indlagt som følge af de igangværende protester, fortæller flere kilder til Reuters.