Præsident i stormvejr: Putin i frit fald

Den russiske præsident er havnet i lidt af et stormvejr, efter han har stillet forslag om at hæve pensionsalderen drastisk

I søndags høstede han roser for et flot VM, og mandag kom han bedst ud af topmødet med Donald Trump. Men nu er Vladimir Putin havnet i problemer på hjemmefronten.

Kort efter VM’s åbningskamp blev sparket i gang 14. juni mod Saudi Arabien kom Putin med et forslag om, at hæve pensionsalderen fra 60 til 65 år for mænd og fra 55 til 63 for kvinder.

Det har sendt den ellers så populære præsidents popularitet i frit fald, viser en ny meningsmåling foretaget af det halvoffentlige meningsmålingsinstitut FOM.

På under en måned er andelen af folk, der vil stemme på ham, faldet fra 62 procent til 49 procent. I slutningen af marts havde han 68 procent af befolkningens opbakning.

Vladimir Putin og Donald Trump giver hinanden hånden under topmødet i Helsinki.

Hele 39 procent af de adspurgte svarede, at deres tillid til Vladimir Putin er mindre end for en måned siden.

Det uafhængige meningsmålingsinstitut Levada har samme tendens. En måling i april viste, at 60 procent af de adspurgte mente, at landet var på vej i den rigtige retning. I juni viser samme meningsmåling, at kun 46 procent deler den holdning.

Også det ellers så normalt Kreml-venlige meningsmålingsinstitut VTsIOM melder op om et fald i præsidentens popularitet. Ifølge dem er Putins popularitet faldet fra 78 procent til 64 procent i perioden 14-24 juni.

Torsdag blev pensionsreformen diskuteret i det russiske parlament. 327 repræsentanter stemte for, mens 102 stemte i mod.

I 2005 lød det ellers fra Vladimir Putin at pensionsalderen ikke skulle øges, så længe han sad på præsidentembedet, og det kan også være årsagen til, at han indtil videre har været fuldstændig tavs om det upopulære forslag.

Den lave pensionsalder er et levn fra kommunisttiden, som mange russere sætter pris på, og mere end 2,8 millioner af dem har underskrevet en kampagne mod forslaget.

Vladimir Putin udmærkede sig under VM-medaljeceremonien ved, at være den eneste præsident, der blev tilbudt en paraply.

Putins kollega i parlamentet Oleg Nilov fra kommunistpartiet Retfærdige Rusland mener, at man i stedet for at hæve pensionsalderen burde gå efter at få dem, der er prostituerede, narkomaner og ’parasitter’ i arbejde og betale skat.

Støtten og tilliden til Vladimir Putin steg kraftigt efter annekteringen af Krim i foråret 2014, men de nye meningsmålinger viser, at hans popularitet har ramt det laveste niveau siden dengang.

