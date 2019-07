Præsident indblandet i kæmpe skandale: Medarbejder havde 39 kilo kokain med til topmøde

I Brasilien blev Jair Bolsonaro i 2018 valgt som landets præsident, fordi han blandt andet førte valgkamp på at indføre en nultolerance-politik i kampen mod narkotika.

Men nu er den 64-årige præsident havnet i en massiv skandale i hjemlandet oven på det netop overstået G20-topmøde i den japanske by Osaka.

Forud for weekendens topmøde med verdens mest magtfulde statsledere sendte den brasilianske præsident torsdag en delegation af militærfolk og diplomater afsted mod Japan.

Men allerede ved første mellemlanding i Spanien gik det grueligt galt, da en sergent i luftvåbnet blev tilbageholdt med 39 kilo kokain i kufferten.

Hæren bekræfter

Sergenten, som ifølge det brasilianske medie RecordTV er den 38-årige Silva Rodrigues, blev omgående tilbageholdt i lufthavnen i Sevilla. Han er nu anholdt og sigtet for smugling af narkotika, bekræfter den brasilianske hær.

- En tjenestemand er blevet fundet med kokain i sin håndbagage, som vejede 39 kilo. Han blev arresteret med mistanke om narkotikahandel og er for øjeblikket tilbageholdt i Sevilla, hvor han venter på at komme for en dommer, lyder det fra en talsmand fra Guardia Civil ifølge The Independent.

Her ses den brasilianske præsident omgivet af sine kollegaer, herunder Italiens Guiseppe Conte, Frankrigs Emmanuel Macron og Tysklands Angela Merkel. Foto: Ritzau Scanpix

Sergenten, der var med på et fly, som blev sendt afsted i forvejen mod Japan, før Bolsonaro selv drog mod topmødet, var en del af en lille kreds af betroede medarbejdere, der har til opgave at beskytte præsidenten på udlandsrejser.

Bolsonaro selv har derfor efterfølgende været nødt til at udtale sig om sagen.

- Jeg beordrede omgående forsvarsministeren om at samarbejde med spanske myndigheder for at nå til bunds i denne sag. Der er 300.000 mænd og kvinder i vores væbnede styrker, som alle er trænet til at opretholde de højeste principper inden for moral og etik. Den omtalte person vil blive dømt efter loven, hvis det bliver fastlagt, at han har begået en forbrydelse, lyder det fra præsidenten.

Bolsonaros højre hånd, vicepræsident Hamilton Mourao, er dog sikker på, at sergenten er skyldig.

- Det er tydeligt, ifølge mængden af narkotika han havde på sig, at han ikke bare havde købt dem rundt om hjørnet. Han arbejdede som en professionel narkosmugler, lad os sige det sådan, lyder det fra Mourao.

