Præsident knuser biler for 30.000.000 kroner

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte trækker endnu engang overskrifter verden over.

Denne gang har han smadret luksusbiler af den helt dyre slags. Samlet set er der smadret slæder for mere end 30.000.000 kroner.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og Global News.

Destrueringen af de svinedyre biler kommer ifølge medierne som et led i præsidentens kampagne mod korruption og smugling.

Den filippinske præsident er en yderst kontroversiel skikkelse. Foto: Bullit Marquez / AP

Udover 68 biler stod også otte motorcykler for skud, da en bulldozer fladmaste dem.

Køretøjerne har alle tidligere været i smugleres besiddelse.

'Du er nødt til at vise verden, at du har et fornuftigt sted at investere og lave forretning', siger Rodrigo Duterte ifølge Global News i en pressemeddelelse.

Lamborghinier og Porscher blev blandt andet kørt over. Foto: Screendump

Se også: 'Afstrafferen' fortsætter krigen: Truer med at dræbe sin egen søn

Kontroversiel

Duterte har tidligere været den store motor bag destruktion af smuglernes biler.

I februar blev omkring 20 biler sendt til den evige bilkirkegård af en bulldozer.

Ifølge Global News er der i årets løb blevet dræbt et utal af narkosmuglere i landet. Politiet fortæller, at smuglerne skulle være blevet dræbt i skuddueller mod politiet, mens andre mener, at de er blevet systematisk henrettet.

I august sidste år blev en 17-årig studerende dræbt af to betjente, hvilket efterfølgende har skabt stor kritik af Dutertes metoder.

I første omgang hævdede politiet, at han havde trukket en pistol, som havde medført, at de måtte skyde ham, men siden er der kommet detaljer frem, som stærkt betvivler den teori. Det skriver The Guardian.

'Stop, jeg har en prøve'

Videoovervågning har nemlig vist, hvordan to betjente slæbte den unge mand af sted, mens han ifølge et vidne råbte 'Vær søde at stoppe. Jeg har en prøve i morgen'.

En retsmedicinsk undersøgelse har fastslået, at han er blevet skudt to gange i hovedet og én gang i ryggen.

De nye opdagelser og den skarpe kritik fik Duterte til at reagere og for første gang sige, at politiet måske er gået for langt.

- Jeg har set optagelsen på tv, og jeg er enig i, at der skal laves en efterforskning. Hvis efterforskningen skulle påpege ansvar hos en, to, eller alle, vil der være en retsforfølgelse, og de skal i fængsel, hvis de bliver dømt, lød det fra Duterte på et ifølge Guardian hastigt indkaldt pressemøde.

Tidligere undersøgelser har vist, at Duterte - trods kritikken for de kontroversielle drab - stadig nyder bred opbakning i befolkningen.

