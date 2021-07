Præsident skudt: Nu skændes de om magten

Politiet på Haiti har pågrebet seks mistænkte og dræbt fire andre, der er mistænkt for at stå bag onsdagens mord på Haitis præsident Jovenel Moise.

Men politiet mener fortsat, at der er flere bagmænd bag mordet, som endnu ikke er pågrebet. Derfor vil de i den kommende tid fokusere på at finde dem, der planlagde at slå landets præsident ihjel, skriver det internationale mediebureau Reuters.

I mellemtiden er Haiti kastet ud i et magtvakuum, hvor to mænd skændes om, hvem af dem der har retten til at lede landet. Imens lider befolkningen i det, der af iagttagere beskrives som en humanitær krise, ligesom at coronapandemien ikke har gjort situationen i landet bedre.

Det skriver CNN og New York Times.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politi i Haiti har anholdt to og dræbt fire, der er mistænkt for at have udført mordet på landets præsident. Foto: VALERIE BAERISWYL

Ustabil

Den politiske situation i Haiti var i forvejen ustabil: Parlamentet i landet har ikke mødtes siden januar 2020, og præsidenten blev inden sin død kritiseret for gentagende gange at have undladt at afholde valg i den caribiske østat.

Efter drabet erklærede landets fungerende premierminister Claude Joseph landet i krisetilstand. Men Claude Joseph er aldrig blevet godkendt af parlamentet som premierminister, skriver CNN.

Og bare to dage før sin død, udnævnte præsident Moise en ny mand, Ariel Henry, som premierminister.

Forhastet beslutning

Til det haitianske medie Le Nouvelliste fastholder Ariel Henry, at han er landets sande premierminister, og at Claude Joseph blot er 'en del af min regering'.

Samtidig mente han, at Josephs resolutte beslutning om at erklære krisetilstand i landet samt at lukke lufthavnen i hovedstaden Port-au-Prince var forhastet:

- Jeg tror ikke, at vi er i en situation, der kræver krisetilstand. Jeg synes, at det er lidt forhastet, siger han til Le Nouvelliste.

Artiklen fortsætter under billedet...

Folkemængder omringer den bil, der angiveligt transporterer de mistænkte. Foto: VALERIE BAERISWYL

Ingen vaccine

Op til drabet var især hovedstaden Port-au-Prince plaget af kampe mellem rivaliserende bander og politiet. Ifølge CNN har urolighederne medført, at titusindvis af haitianere har forladt deres hjem, hvilket har sat den humanitære situation i landet under pres.

Torsdag oplyste UNICEF ifølge CNN, at Haiti er det eneste land på den vestlige halvkugle, der ikke har modtaget en eneste vaccine mod coronavirus.

Både FN's Sikkerhedsråd og den amerikanske præsident Joe Biden har fordømt drabet.