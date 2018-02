Præsidentbesøg i USA aflyst: Mexico vil stadig ikke betale for muren

Donald Trumps grænsemur ved grænsen til Mexico er ikke blevet opført endnu, men det stopper ikke muren fra at skabe stor splid mellem nabo-præsidenterne.

Enrique Peña Nieto, Mexicos præsident, har nemlig lagt et planlagt besøg i Washington på hylden, efter en telefonsamtale med Donald Trump, hvor begge præsidenterne nægtede at gå på kompromis med grænsemuren.

Det skriver The Washington Post.

Mexico vil ikke betale

Mexicos præsident var ellers i gang med at planlægge sit første offentlige besøg ved Det Hvide Hus i Washington i februar eller marts, men begge lande har nu valgt at afblæse besøget.

For i den 50 minutter lange samtale mellem de to præsidenter i tirsdags, nægtede Donald Trump angiveligt offentligt at bekræfte, at Mexico ikke ville finansiere den grænsemur, som Donald Trump stadig ønsker at opføre ved grænsen mellem USA og Mexico.

Det er på trods af, at præsident Enrique Peña Nieto aldrig har lagt skjul på, at Mexico ikke ville betale for Trumps planlagte grænsemur.

Det gjorde han klart helt tilbage i januar 2017 i en tale til nationen Mexico, hvor Enrique Peña Nieto pointerede:

- Jeg har sagt det igen og igen: Mexico vil ikke betale for nogen som helst væg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Selvom ingen af parterne vil betale, forbereder Donald Trump sig til at bygge grænsemuren. I 2017 blev der bygget otte prototyper på den nye grænsemur tæt ved grænsen til Mexico ved Tijuana.

Afblæst for anden gang

Det er ikke første gang, at præsident Enrique Peña Nieto har afblæst et besøg i Washington.

I januar 2017, da Donald Trump lige var blevet præsident, aflyste Mexicos præsident nemlig sit første planlagte officielle besøg ved Donald Trump i Det Hvide Hus.

Ifølge The Washington Post var grænsemuren også dengang meget på tale mellem de to præsidenter, og at den længe har holdt præsidenterne fra at besøge hinanden.

- Hvis du har tænkt dig at sige, at Mexico ikke vil betale for muren, så vil jeg ikke mødes med jer mere, fordi det kan jeg ikke leve med, sagde Donald Trump ifølge The Washington Post i et telefonopkald i januar 2017 med Præsident Enrique Peña Nieto.