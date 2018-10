Præsidentkandidat beskyldes for forsøg på valgfusk i Brasilien

Den yderliggående højrefløjspræsidentkandidat Jair Bolsonaro beskyldes for at stå bag en omfattende smædekampagne mod sin modstander i kampen om præsidentposten i Brasilien, den venstreorienterede Fernando Haddad.

Beskyldningerne kommer fra Fernando Haddad, skriver nyhedsbureauet dpa.

Smædekampagnen spreder angiveligt falske nyheder og rygter om modstanderen og er ifølge Haddad ulovligt støttet af Bolsonaro-støtter.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Det er et forsøg på valgsvindel, siger Fernando Haddad på en pressekonference i São Paulo torsdag.

Præsidentkandidaten påstår, at kampagnen koster "millioner af real". En brasiliansk real er 1,76 kroner værd.

Nogle af de falske historier, der især cirkulerer på den krypterede beskedtjeneste WhatsApp, går på, at en sejr til Haddad vil koste en million mennesker jobbet, og at børn over fem år tilhører staten.

Tidligere på ugen sagde Fernando Haddad, at hans rival "opildner til vold" og er en fare for demokratiet. Det skyldes blandt andet Bolsonaros planer om at slække på våbenlovene i Brasilien.

- Jeg mener, at den største trussel for kontinentet er Bolsonaro.

- Min modstander opildner til vold og en voldtægtskultur, sagde Haddad med henvisning til en episode, hvor Bolsonaro har sagt til en kvindelig politiker, at hun ikke havde gjort sig "fortjent" til at blive voldtaget af ham.

Jair Bolsonaro er kendt som stor beundrer af Donald Trump og for at have et nostalgisk syn på det militære diktatur i Brasilien fra 1964 til 1985.

Han var tæt på at vinde den første valgrunde af præsidentvalget i Brasilien i begyndelsen af oktober.

Med 46,3 procent af stemmerne førte han stort over Haddad, der fik 29 procent af stemmerne. Men det var ikke nok til at afgøre præsidentvalget, som derfor skal afgøres ved anden valgrunde 28. oktober.