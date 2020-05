Præsidentkandidat om seksuelt overgreb: 'Det er aldrig, aldrig sket'

'Nej, det er ikke sandt. Jeg siger det utvetydigt. Det er aldrig, aldrig sket'.

Ordene kommer fra den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden, der nu svarer på grove anklager i et interview med MSNBC.

For 27 år siden - tilbage i 1993 - skulle den nu fremtrædende demokratiske præsidentkandidat Joe Biden have skubbet sin daværende assistent, Tara Read, op mod en mur og penetreret hende med fingrene.

Da Reade trak sig væk, skulle Biden ifølge anklagen have sagt, at 'han troede, hun kunne lide ham'.

Sådan lyder anklagerne fra Tara Reade selv. Sagen har været heftigt debatteret i de amerikanske medier siden slutningen af marts.

Det forlyder, at Reade tilbage i 1993 skulle have klaget over hændelsen til sin ledelse.

I en pressemeddelelse på medium.com opfordrer Joe Biden til, at det nationale arkiv fremlægger klagen til offentligheden.

'Hvis der nogensinde var sådan en klage, ville den være dér,' skriver præsidentkandidaten.

Den nuværende præsident Trump har også blandet sig i sagen og udtalt, at han finder Reade 'meget pålidelig', og sammenlignet hende med de kvinder, der anklagede højesteretsdommer Brett Kavanaugh for overgreb.

Selv er Trump også anklaget for seksuelle tilnærmelser og overgreb fra over 20 kvinder, hvoraf to kvinder sagsøger præsidenten for æreskrænkelse.

Det er endnu uklart, hvordan anklagerne påvirker den politiske opbakning til Joe Biden. Biden og Trump ligger lige i meningsmålingerne med 43 procent støtte.