Præsidentsøn arresteret: Mistænkt for økonomisk kriminalitet

Colombias præsident, Gustavo Petro, skal nok ikke håbe på, at hans søn Nicolas Petro følger i sin fars fodspor.

Han sidder nemlig nu arresteret og skal undersøges for både pengehvidvaskning og 'ulovlig berigelse'.

Det skriver mediet CNN.

Og det gør ondt på den 63-årige præsident.

Såret, men stoler på retssystemet

På sin officielle X-konto skriver præsidenten, at han er 'såret' over sin søns anholdelse.

'Som både person og som far, så gør denne selvdestruktion, og at en af mine børn skal i fængsel, utrolig ondt på mig.'

Han forsikrer dog den colombianske befolkning om, at den nære familierelation ikke vil have en indflydelse på sagens udfald.

'Som præsident, så forsikrer jeg, at undersøgelsen vil foregå i overensstemmelse med loven', lyder det videre.

Han afslutter med at sende sønnen både 'held og styrke'.

Ikke første anklager

Allerede tilbage i marts florerede de første alvorlige anklager om Nicolas Petro.

Dengang blev han beskyldt for at have givet penge til narkohandlere for at hjælpe sin fars fredsforhandlinger med kriminelle organisationer i landet.

Nicolas Petro ses her tale i forbindelse med sit kongresarbejde. Foto: Asamblea Del Atlantico/Ritzau Scanpix

De anklager benægtede præsidentsønnen, der kaldte beskyldningerne intet andet end 'politiske og personlige angreb' ude på at ødelægge alt, hvad han har opnået i sin karriere.

Nicolas Petro er kongresmedlem i den colombianske provins Atlantico.