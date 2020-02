Præst beskyldes for sexchikane og trusler: Kirkeministeriet lukker i

En fremtrædende præst fra Storkøbenhavn prædiker om dannelse og dyder, men Ekstra Bladet har afsløret, at der gennem flere år er blevet klaget over hans‘upassende’ og ‘krænkende’ opførsel. De ansvarlige instanser er tavse som graven

Klager, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, samt kilder, avisen har talt med, tegner et billede af en præst, der igennem længere tid har haft svært ved at praktisere de ord og dyder, han selv prædiker om.

De beretter om en grænseoverskridende og seksuel adfærd over for blandt andet kollegaer og konfirmander.

Præsten er lige nu på orlov, men ingen - hverken kirken, præsten eller biskoppen - vil fortælle hvorfor. Kilder tæt på kirken fortæller dog, at den er tvungen og skyldes flere klager over ham.

Tvungen orlov er usædvanligt blandt danske præster – alligevel er det et stort mysterium, hvad der præcis er foregået bag de lukkede døre i præstens kirke.

Afvist

Flere kilder tæt på præsten giver indtryk af, at der har været en del klager på ham gennem tiden.

Ekstra Bladet har derfor søgt aktindsigt i klager over den specifikke kirkes præster og ansatte i anonymiseret form, men Kirkeministeriet har afvist anmodningen flere gange. Afvisningen er nu sendt som en klage til Folketingets Ombudsmand.

Ekstra Bladet er dog – uden om ministeriet - kommet i besiddelse af tre klager på præsten og har desuden kendskab til yderligere to klager. Den ældste af klagerne er tilbage fra 2015.

Det ved vi: Kilder og klager Ekstra Bladet har kendskab til mindst fem officielle klager over præsten fra Storkøbenhavn. Fire af klagerne kommer fra kollegaer, hvoraf tre af dem er sendt til Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, mens den fjerde klage er sendt til Arbejdstilsynet. Den femte klage kommer fra et forældrepar og deres pårørende og landede også på biskoppens bord. Kirkeministeriet og Københavns Stift har nægtet at give indsigt i klagerne eller oplyse, om der findes flere en dem, som Ekstra Bladet kender til. Ekstra Bladet har dog af egen drift fået fat i tre af de fem klager. Kilder

Ekstra Bladet har desuden talt med en lang række kilder, der har arbejdet eller fortsat arbejder i samme kirke som præsten. De fortæller blandt andet, hvordan de er bange for præsten, fordi han ved flere lejligheder har overfuset dem verbalt og gang på gang kan fortsætte som præst trods klager eller absurd opførsel - herunder af seksuel karakter. Derudover fortæller de, at den omtalte præst er stærkt manipulerende. Derfor tør de heller ikke at stå frem med navn på nuværende tidspunkt. Ekstra Bladet er fuldt bekendt med kildernes identitet. Kilder påpeger desuden, at det er samme præst, der omtales i en tilsynsrapport fra 2015 fra Arbejdstilsynet, hvor kirken fik et påbud. Aktindsigt i rapporten viser, at påbuddet blandt andet blev givet, fordi de ansatte 'jævnligt' var udsat for 'psykisk vold og trusler' i forbindelse med deres arbejde med en af kirkens præster. Konfirmander

Ikke kun kilder tæt på kirken udtrykker utilfredshed med præsten. Også en række tidligere konfirmander har til Ekstra Bladet omtalt præsten som 'upassende'. En tidligere konfirmand og pigens mor anklager herunder præsten for at have taget konfirmanden på brysterne og numsen, da pigen blev konfirmeret i 2018. En oplevelse, som er blevet bekræftet af pigens klassekammerat og dennes forældre. Sidenhen er præsten blevet pillet af konfirmandundervisningen. Det blev han ifølge et referat fra et menighedsrådsmøde i august 2019. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har også forsøgt at søge en aktindsigt i korrespondancer mellem de ansvarlige instanser for at forstå, hvad der mere præcist foregår, men også denne aktindsigt er blevet afvist.

Samstemmigt beretter de klager, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, samt kilder tæt på kirken, som Ekstra Bladet har talt med, om en præst, der er optaget af sex, har et stort temperament, og som skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Desuden har en tidligere konfirmand og hendes mor anklaget præsten for at have taget den nu 16-årige pige på brysterne og numsen under konfirmandforberedelse i 2018.

Præsten underviser dog ikke konfirmander længere. Det fremgår af et referat fra et menighedsrådsmøde fra august 2019.

Skattebetalt

Trods flere klager og påstande om upassende opførsel over for både kollegaer og konfirmander er præsten stadig ansat.

Hans løn og bolig er betalt af skatteborgerne og kirkemedlemmer.

Både den ansvarlige provst, biskop samt ministeriet nægter at udtale sig om præsten, som bestrider et betroet og offentligt embede.

Vil ikke svare på kritikken

Ekstra Bladet har tilbudt præsten at stille op til interview, men præsten har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål. Præsten og hans rådgiver har stillet en række betingelser og krav for at deltage i et interview, som Ekstra Bladet ikke har villet imødekomme.

Ekstra Bladet har valg at anonymisere præsten, da bladet erfarer fra flere kilder med kendskab til sagen, at præsten og de mange klager over ham er i gang med at blive undersøgt i Københavns Stift og Kirkeministeriet.