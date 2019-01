Præst: Det er okay at være imod kvindelige præster

Kvindelige præster skal lade være med at forsøge at ændre på tingenes tilstand og i stedet acceptere, at kønsdiskrimination på jobbet er et vilkår.

Det mener Henrik Højlund, der er præst i Kingos Kirke på Nørrebro i København, efter at en rundspørge foretaget af Jyllands-Posten viser, at hver fjerde kvindelige præst har følt sig diskrimineret på jobbet.

- Jeg synes ikke, at man skal have lov til at være imod kvindelige præster. Men jeg synes, at man skal have lov til at have den holdning, at kvinder ikke skal være præster. Det er ret væsentligt for mig at skelne, siger han.

I undersøgelsen har 631 kvindelige præster deltaget. Her har 158 svaret, at de på et tidspunkt har følt sig diskrimineret af en mandlig kollega på baggrund af deres køn.

Samtidig svarer 11 procent, at de har oplevet at blive nægtet et håndtryk af en mandlig kollega.

Ifølge lektor i teologi ved Aarhus Universitet Else Marie Wiberg Pedersen bør der kigges på, om det stadig skal være lovligt at være imod kvinder i embedet.

Men det er Henrik Højlund ikke enig i.

- Jeg mener faktisk ikke, at man kan gøre noget ved det. Folkekirken har valgt at leve med det problem, at nogle kvinder føler sig diskrimineret.

- Men folkekirken har også valgt at leve med, at der er en række mandlige præster med mine holdninger, som også kan føle sig ret diskrimineret, siger han og forklarer, at det er, fordi holdningen er så ilde set.

- Det kan i de fleste sogne gøre det umuligt for en mand med de holdninger at få præsteembede, tilføjer han.

Heller ikke Præsteforeningen eller kirkeminister Mette Bock (LA) bakker op om idéen med at give afkald på rummeligheden i folkekirken.

For Henrik Højlund handler det særligt om et af Bibelens - for ham - klare budskaber - nemlig at der er forskel på mænd og kvinder. Og det bør man følge.

Det er altså ikke, fordi den ene er mindre værd end den anden, forklarer han og understreger, at det er 'umuligt at svare kort på'.

- Det handler simpelthen om rollefordeling. Der er meget tydeligt i Det Nye Testamente og i hele Bibelen tale om rollefordeling mellem mand og kvinde. Ligesom at der også er biologisk forskel på mænd og kvinder, siger han.

Sognepræst Heidi Sun fortæller til Jyllands-Posten, at hun som studerende fik at vide, at hun som kvinde og præst vil ende i helvede.

Men hun opfatter det ikke som diskrimination, uddyber hun til Ritzau.

- Jeg synes ikke, vi skal sætte regler for, hvad vi må tro som præster i folkekirken. Men jeg synes, at der bør være nogle rammer for, hvordan vi skal håndtere, at vi har forskellige holdninger.

Hun understreger dog, at det er nogle 'skræmmende høje tal' i Jyllands-Postens rundspørge.

Sognepræst Christina Wandel fra Jersie Kirke i Solrød er enig med Heidi Sun.

- Personligt har jeg aldrig følt mig diskrimineret, men måske er det, fordi jeg sidder et forstadssogn. Men tallet på 25 procent forbløffer mig. Jeg mener dog stadig, at folkekirken bør kunne rumme dem, der af bibelske årsager ikke mener, at der skal være kvindelige præster, siger hun.