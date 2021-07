Præst gør grin med coronaregler: Kald begravelsen for en fodboldkamp

Sognepræst Johannes Gjesing er ikke begejstret for det stramme forsamlingsforbud, der fortsat gælder for kirkerne

Kald begravelsen for en fodboldkamp, og slip for et ulogisk forsamlingsforbud.

Sådan lyder den muntre opfordring fra Johannes Gjesing, som er sognepræst for Gram og Fole. For mens man må samles tusindvis af mennesker på et fodboldstadion, er reglerne for kirkerne fortsat meget stramme, mener sognepræsten.

- Det er svært at se meningen med de restriktioner, der pt. gælder for forsamlinger i kirkens rum, nu hvor vi lige har set fodboldfans, der sad tæt, sang højt og kastede med øl, siger Johannes Gjesing til JydskeVestkysten og tilføjer:

- Det giver heller ingen mening, fordi efter brylluppet eller begravelsen må man gerne samles til gravøl, bryllupsfest eller kaffe, og her er der ingen restriktioner.

I landets kirker og andre trossamfund må man samles maksimalt 250 mennesker, men der skal være mindst to kvadratmeter gulvareal per person, hvilket betyder, at der i langt de fleste kirker reelt er muligt at samle væsentligt færre.

Hvis deltagerne primært står eller går rundt i kirken, skal der være fire kvadratmeter per person.

Sognepræst Johannes Gjesing - her fotograferet tilbage i 2012, hvor han kom i modvind, da han bed hovedet af en græshoppe under en børnegudstjeneste. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Derfor har Johannes Gjesing sammen med organisten i Gram Kirke lavet en lille sjov video for at sætte fokus på problematikken.

I videoen taler præsten med 'Musse', som fortæller, at 'Kedde' er død, og som samtalen skrider frem, står præstens holdning til forsamlingsforbudet tydeligt frem. Se videoen øverst i artiklen.

- Det giver overhovedet ingen mening, siger Johannes Gjesing til Jydske Vestkysten.

Han tilføjer, at det virker, som om kirkerne er blevet glemt i genåbningsplanen, fordi 'det er jo bare sådan noget, der foregår søndag formiddag'.

- Men det rammer altså rigtig hårdt ved for eksempel en begravelse, hvor man har brug for kirkens rum og måske bliver bevidst om det, siger han.

Sognepræsten taler ind i et kor af kritiske røster, som de seneste dage har kritiseret forsamlingsforbuddet i kirkerne. Både biskopper og flere blå politikere har forsøgt at råbe kulturminister Joy Mogensen op i sagen.

Ministeren har ikke forholdt sig til den seneste kritik, men sagde 12. juli til Kristeligt Dagblad, at 'restriktioner i kirken giver ingen mening'.

Det er i øvrigt ikke første gang, Johannes Gjesing lander i medierne. I 2012 blev han genstand for kritik fra en kollega, da han under en børnegudstjeneste bed hovedet af en græshoppe.

Den kvindelige præstekollega sagde op i protest, mens sognepræsten fik sognets og biskoppens opbakning.