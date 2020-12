Præst i trods: Jeg holder julegudstjeneste

Skal, skal ikke?

Skal?

Skal ikke alligevel?

Gudstjenester bør aflyses: Jule-kovending

De seneste måneder, uger, dage og timer har menigheder, ansatte, præster, biskopper, kirkeministerium, politikere og sundhedsmyndigheder været i vildrede og i skingert skænderi.

National katastrofe

Kan årets for mange vigtigste kirkelige begivenhed, julegudstjenesten, forsvarligt gennemføres - eller bliver den en supersprednings-begivenhed, som kan udløse en national katastrofe á la Bergamo?

National trøst

Andre har spurgt: Hvor skal folk – også de ensomme og ulykkelige - gå hen, hvis ikke folkekirken kan rumme og trøste dem i en mørk tid?

Kan kirken som anbefalet af kirkeministeriet bare holde lukket i dag - nu når den har stået last og brast med danskerne i hundredvis af år under krige og katastrofer?

Feltpræst holder stand

I Udby Kirke mellem Præstø og Vordingborg - hvor ingen ringere end Grundtvig virkede som præst - har den forhenværende feltpræst, nu sognepræst, Jesper Blomgren været i vildrede.

- Vi gennemfører en forsvarlig udendørs gudstjeneste med skærpede restriktioner, herunder mindst to meters afstand mellem stolene i præstegården, sagde han til Ekstra Bladet lillejuleaftensdag.

Der er mindst to meters afstand mellem stolene ved den særlige udendørs gudstjeneste i præstegården ved Udby Kirke. Foto: Per Rasmussen

Men kl. 8.45 juleaftensdag befandt han sig i et svært dilemma.

- Jeg har været i tvivl i aftes og i nat. Menighedsrådsmedlemmer skriver, at vi ud fra et forsigtighedsprincip bør aflyse. Jeg overvejer, hvad der skal ske. Jeg har truffet en beslutning om en time.

Frygteligt svært

- Vi gennemfører. Beslutningen er endelig, fastslår han en time senere.

- Vi forkorter gudstjenesten til at vare cirka 20 minutter. Det er vigtigt, at kirken stiller op i en svær tid, synes Blomgren.

- For har været et svært år. Der er brug for kirken. Det var meget radikalt at aflyse påskegudstjenester. Det er ikke sket siden Middelalderen. At gøre det igen juleaftensdag har jeg det frygteligt svært med.

- Men beslutningen om at gennemføre har også været svær. Der har været forståelig modstand fra både medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet, som synes, vi bare skal aflyse alt.

Hjælper menighed

- Men nu har jeg altså gennemtvunget beslutningen om, at vi forkynder juleevangeliet og dets fine budskaber i dag. Mit håb er, at vi kan hjælpe menigheden med at finde ro og mening med det hele.

Hvad tror du, din menighed synes om den beslutning?

- Jeg tror, den er splittet. Nogen synes, det er tåbeligt. Andre tænker, det er fint, fordi vi holder afstand og spritter af.

Frygter udbrud

Men burde du ikke for en sikkerheds skyld passe på menigheden og aflyse?

- Vi frygter selvfølgelig, at der kommer et udbrud efter gudstjenesterne i dag. Men sagen er; vi overholder meget nøje sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og sker det ulykkelige, så har sundhedsmyndighedernes anbefalinger været forkerte.

Hvad vil du prædike?

Sammenligner med fødselsveer

- Jeg vil minde om, at Maria, da hun skulle føde, gav sig lov til at skrige, så det kunne høres - vel vidende, at smerten på et tidspunkt ville høre op.

- Veer kommer som bølger på samme måde rammer corona som bølger, der overvælder os. Det rammer utilregneligt, geografisk forskelligt og med forskellig styrke og skaber smerter og uro.

Smerter hører op

- Men ligesom med Marias smerter, så ved vi, at det før eller siden hører op - og det er et meget godt budskab og en trøst denne jul.

- Jeg vil under gudstjenesten spørge, hvordan kan Gud underlægge os al denne tilfældighed? Vi bliver udsat for en farlig smitte, og det er en tilfældighed, hvem den rammer. Hvordan kan Gud, der har hele verden i sin hule hånd åbne næven, så det hele triller ud?

Hey Gud, hvad er det, der sker?

- Mange har stillet Gud det spørgsmål de seneste måneder. Og jeg spørger; Hey Gud, hvad er det, der sker?

Udendørs julegudstjeneste Gudstjenesten, som forventes at vare cirka 20 minutter, finder sted udendørs i præstegården ved Udby Kirke i Lundby mellem Præstø og Vordingborg kl. 15. Der er ikke krav om tilmelding, men plads til cirka 200 deltagere. - Vi undlader at synge ’Det kimer nu til julefest’, for den er med syv vers for lang, siger sognepræst Jesper Blomgren. Lige nu drøfter de i Udby Kirke, hvilke to af tre disse tre korte salmer, der skal synges til ’Julen har bragt velsignet bud’, ’Dejlig er Jorden’ eller ’Glade jul.’

