Præst: - Jeg trænger til flere homoseksuelle hovedroller

Christina Ebbesen er 37 år, bor i Fredericia og har virket som døvepræst i ti år. Hun er kvinde fuld af ord og masser af personlighed - og på mandag kan hun tilføje endnu en titel til sit CV: romanforfatter.

Det er dog nok ikke lige sådan en roman, man havde tænkt kom fra præstens hånd, når man hører handlingen. Det er nemlig en homoerotisk fantasyroman, hvor en ung hvid mand møder en mørk elver. Selvom den hvide mand egentlig kæmper for prinsessen, ender han med at forelske sig i den mørke elver, som kommer fra en dyster fortid med en anden mand.

- Man kan måske sige, at det, der hedder 'bromance', udvikler sig til en 'romance', siger Christina Ebbesen om sin kommende bog.

Bogen følger de to mænds forhold gennem fantasyverdenen som et hemmeligt homoseksuelt par med både intime scener og farlige udfordringer.

Bogen: 'Sumpbaronens rejse' handler om to mænd, som forelsker sig trods alle odds er imod dem. De begiver sig ud på en farlig dannelsesrejse sammen gennem fantasiverdenen. Foto: Anders Brohus

Giver ikke noget for yderfløjen

Selvom der er delte meninger om homoseksualitet i den danske folkekirke, er Christina Ebbesen ret ligeglad med, hvad hendes kolleger på yderfløjen tænker om den nye bog.

- Jeg ved godt, at der findes præster, der er imod homoseksualitet, men jeg mener egentlig, at de skal komme med ind i år 2019.

Christina Ebbesen ser langt fra de fleste præster som nogle tørre kiks. Faktisk er de fleste lige så friske og fuld af ideer, som hende selv, mener hun. Foto: Anders Brohus

En undersøgelse, TV2 lavede tilbage i december 2017, viste, at hver femte præst i Danmark nægtede at vie homoseksuelle par. Christina Ebbesen mener, at det er et fortolkningsspørgsmål af biblen.

- Ja, det er rigtig, at der i 3. Mosebog kapitel 20, vers 13 står: 'Mænd der har sex med mænd skal lide døden'. Men for søren..... I samme afsnit vers 9 står der også: 'hvem som helst der forbander sin far eller mor skal lide døden' - og det har vi jo sjovt nok ikke taget til os, vel?

Christina selv er heteroseksuel og har ikke brug for at udgive bogen af personlige årsager. Generelt mener hun blot, at der er alt, alt for få bøger og film, hvor en homoseksuelt karakter har fået hovedrollen.

- Det er så ærgerligt, at den homoseksuelle ven altid skal være ham, som kommer med tøj-fif i en eller anden birolle. Jeg trænger til flere homoseksuelle hovedroller, siger Christina Ebbesen, der i sin nye bog egentlig havde planlagt en romance mellem to lyse mænd, men endte ud i et lyst menneske og en mørk elver.

- Det er egentlig bare for at gøre det endnu bredere - hvorfor kunne det ikke lige så godt være en mørk og en lys mand?

Til bogen er der blandt andet lavet illustrationer, som viser de to mænd i samme seng. Foto: Anders Brohus

Den første ud af seks bøger

Bogen 'Sumpbaronens rejse' er den første bog i serien 'Til Aretz' ende', som i alt skal indeholde seks bøger. Den anden bog i serien er næsten allerede skrevet, og allerede nu kan Christina Ebbesen afsløre, at der kommer flere intime scener i den.

- Jeg lærte engang, at hvis der var en scene, man havde svært ved at skrive, var det nok den vigtigste, smiler hun.

- Men budskabet for mine bøger er egentlig ikke det seksuelle. Det er, at man skal elske sig selv, som den man er. Kan man det, kan man også være noget for andre.