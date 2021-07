Præst om coronarestriktioner i kirken: - Det virker uværdigt og ubarmhjertigt

Der gælder stadig skrappe regler for, hvor mange der må samles i kirker. Ifølge sognepræst tager det hårdt på pårørende, der stadig må vælge imellem, hvem der kan komme med til bisættelser

Står du i sådan en situation? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalisten på at@eb.dk.

Selvom fodboldfans kan flokkes til kamp i parken og synge nationalmelodien skulder ved skulder, er der stadig pårørende til begravelser og bisættelser, der må nøjes med at sige det sidste farvel uden for kirken.

Faktisk er de danske kirker stadig underlagt skrappe forsamlingsregler - også efter forsamlingsforbuddet generelt ophæves fra 1. august 2021.

Og det har en stor betydning for de pårørende til begravelser, mener Malene Buus Graeser, der er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse kirker.

- Det er jo folk, der sidder med sorg og har det svært i forvejen, fordi de har mistet, og samtidig skal de finde et overskud til at vælge mellem, hvem der kan komme med.

- Det virker uværdigt og ubarmhjertigt, siger hun til Ekstra Bladet.

Tager hårdt på pårørende

Malene Buus Graeser og mange af hendes præstekollegaer i Danmark oplever flere gange om måneden, at der er pårørende ved bisættelser, der må vælge folk fra. Og det smerter hende at opleve.

- Der er mennesker, der har været vidne til et levet liv, som ikke kan komme og tage den sidste afsked.

- Det er virkelig, virkelig svært og hårdt for folk, at man må vælge fra blandt pårørende, kollegaer og naboer, siger hun.

Hvor mange må samles i kirke? Lige nu er det sådan, at der gælder et arealkrav for kirker i Danmark, når det kommer til, hvor mange man må samles indendørs. Arealkravet afhænger af, hvilken aktivitet man laver, inde i kirken. 1 person per 4 kvadratmeter, hvis deltagerne går rundt

1 person per 2 kvadratmeter, hvis deltagerne sidder ned eller knæler Per 1. august gælder det 1 person per 2 kvadratmeter, uanset om deltagerne står, går, sidder eller knæler. Der skal også sikres én meters afstand mellem deltagere, der ikke er i tæt daglig kontakt. Det krav bliver til mindst to meters afstand, hvis der skal synges. Kilde: Kirkeministeriet Vis mere Vis mindre

De nuværende coronarestriktioner for kirkerne - og dem, der stadig er aktuelle efter 1. august 2021 - gør det nemlig svært at afholde mange arrangementer, uden at man skal vælge og vrage blandt de mennesker, man gerne vil have med.

Ekstra Bladet har tidligere lørdag kunne fortælle om 32-årige Malene Benkjær, der ikke må få alle sine gæster med i kirken på grund af det arealkrav, der er.

I et interview i Kristeligt Dagblad er Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen enig i, at restriktionerne i kirken ikke giver mening, men at der først kan forhandles om lempelser, når der er en ny smittevurdering på bordet.

- Jeg går ud fra, at Joy Mogensen gør, som hun gør, fordi det er det mest fornuftige, og at det er det mest sundhedsmæssige forsvarlige. Man skal følge restriktionerne. Men når det er sagt, så synes jeg jo ikke, at de skrappe regler i kirkerne giver mening længere, siger Malene Buus Graeser.