Præst sammenligner læger med mordere

'Det er en skændsel for lægestanden, det som udspiller sig i tiden, og jeg håber, at der vil være flere og flere læger, der siger fra, så læge og morder ikke atter bliver to sider af samme sag.'

Ordene kommer fra en kontroversiel præst fra Sydfyn ved navn Therese Strand Kudajewski, der på sin Facebook-profil har sammenlignet læger med mordere og forholdene med vacciner under coronaepidemien med Nazityskland.

Det har både Kristeligt Dagblad og Fyens Stiftstidende beskrevet.

Den kontroversielle præst skal søndag aften holde tale ved protestbevægelsen Men In Blacks demonstration i København. Det skriver arrangørerne på Facebook.

Det kom til sammenstød mellem demonstranter og politiet, da Men in Black indtog Rådhuspladsen i København for et år siden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Therese Strand Kudajewski har siden 2020 været præst i Svanninge, en lille by tæt på Faaborg på Sydfyn.

Præst: Har kun fået hjælp

Over for Avisen Danmark har præsten dog udtalt, at hun mener, at hendes udsagn er blevet fordrejet af Kristeligt Dagblad, der var de første til berette om den vaccineskeptiske præst.

-Mine ord bliver fordrejet og forenklet. Og jeg er ekstra skuffet over, at det er lige netop Kristeligt Dagblad, som fører an i den hetz, siger hun til mediet.

Præstens påstand er, at hun ikke har været indkaldt til kammeratlig samtale hos Fyns Stifts biskop, men blot har fået hjælp til at håndtere pressen.

- Jeg har selvfølgelig været i kontakt med stiftet, men det har primært været for at få vejledning til at håndtere pressen. Det har været nogle hektiske dage på den front.

Nu skal præsten altså holde tale ved den kontroversielle bevægelse Men In Blacks demonstration på Rådhuspladsen i København. Men In Black vil markere etårsdagen for gruppens første officielle demonstration, som endte i voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med præsten, der ikke ønsker at stille op til interview. Hun mener, at hendes ord er blevet fordrejet af Kristeligt Dagblad, men hun ønsker altså ikke at forklare i et interview, hvordan mediet har fordrejet hendes ord.