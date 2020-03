Præst streamer gudstjeneste fra dagligstuen

Sognepræst Sune Skjold Skarsholm fra Løsning Kirke ved Horsens griber nu til utraditionelle midler, så han fortsat kan forkynde Guds ord for sin menighed.

Landets kirker er som bekendt lukket i mindst to uger frem, når det gælder de almindelige gudstjenester.

- Derfor har jeg valgt at streame min søndags-gudstjeneste via en Youtube-kanal, så menigheden kan følge med her. Det var oprindeligt meningen, at gudstjenesten skulle sendes fra et lukket kirkerum. Men af hensyn til personalet, har vi valgt, at jeg holder gudstjenesten i mit hjem, siger sognepræst Sune Skjold Skarsholm til Ekstra Bladet.

Forkortet udgave

Ifølge Sune Skjold Skarsholm er det vigtigt - netop i en krisetid med mange bekymringer - at kirken træder i karakter og yder støtte og trøst, hvor den kan.

Sognepræsten vil streame en forkortet udgave af den normale gudstjeneste. Der vil fortsat være både prædiken, sang og bøn.

- Det er meningen, at jeg vil holde gudstjenesterne fra min stue, så længe kirkerne er lukket for almindelige gudstjenester, siger sognepræsten, som bestemt ikke mangler inspiration til emner, som han kan prædike over.

En ulykkelig tid

- Vi lever alle i en illusion om, at vi er usårlige i vort velfærdssystem. Vi er for eksempel sikret pension og høj uddannelse. Pludselig opdager vi, at vi ikke længere er herre over begivenhederne. Der er noget fascinerende over, at illusionerne falder sammen, og at bindet bliver revet fra vores øjne. Nu opdager vi pludseligt, hvor små vi mennesker egentligt er. Vi er ramt af en forbandelse og en ulykkelig tid, som vi skal lære at forholde os til. Det kan kirken hjælpe os med, siger sognepræsten.

Gudstjenesten vil blive streamet hver søndag klokken 10.30 og kan ses på Løsning Kirkes hjemmeside.