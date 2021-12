Præst svinede paven til for rullende kameraer

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

En ældre, græsk-ortodoks præst slyngede ukvemsord efter Pave Frans foran et større pressekorps.

- Pave, du er kættersk, råbte han flere gange på græsk, inden han blev overmandet af politiet og ført bort.

Videoer fra optrinnet viser desuden, at den aldrende præst kortvarigt væltede omkuld, da politiet tog fat i ham.

Det verbale overfald kom, mens paven var på vej til den ortodokse ærkebiskop.

Nyhedsbureauet Reuters har talt med vidner, der forklarer, at præstens tilråb var høje nok til, at paven kan have hørt det.

Den vrede præst blev tilbageholdt af politiet efter sin protest. Foto: Louiza Vradi/Reuters

1000 års fjendskab

Fjendskabet er ikke nyt, og det er formentlig heller ikke første gang, ordet 'kættersk' er blevet brugt af den ortodokse kirke om den katolske kirke.

For der har længe været knas mellem de to kirker. Faktisk i knap 1000 år.

I året 1054 delte Den Ortodokse Kirke, som er den oprindelige kirke med lige linje til apostlene, sig. Begivenheden kender vi som 'det store skisma'.

Ved Pave Frans' besøg i Grækenland gentog han ordene, som Pave Johannes Paul 2. ytrede i 2001.

Her bad han på vegne af den katolske kirke om tilgivelse for katolikkernes del af ansvaret for stridighederne ved det store skisma.

Og de ord kom i dag til live igen.

- Jeg føler behovet for på ny at bede om tilgivelse fra Gud og fra vores mange brødre og søstre for de fejl, der er blevet begået af mange katolikker, sagde Pave Frans til den ortodokse ærkebiskop i Athen, Ieronymos 2.