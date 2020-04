Præsten bestemmer antallet af deltagere til bisættelser

Det er den enkelte præst og kirke, der bestemmer, hvor mange der må deltage til en bisættelse under coronakrisen.

Det vækker frustration hos flere bedemænd, at de ikke kan melde klart ud til pårørende, hvor mange der må deltage til bisættelsen af deres afdøde.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

For selv om der er forbud mod forsamlinger på flere end ti personer, så må man gerne holde en bisættelse med flere personer.

Men det kommer helt an på præsten, menighedsrådet og kirkens størrelse.

Ifølge myndighederne må der maksimalt tillades adgang for en person per fire kvadratmeter gulvareal i kirken.

I nogle kirker gives der tilladelse til over 30 pårørende. Men i andre kirker må der maksimalt deltage ti personer - og nogle præster tæller personalet med.

Og i flere kirker varierer det tilladte antal, alt efter hvilken præst der afholder ceremonien, fortæller flere bedemænd til Jyllands-Posten.

En af dem er bedemand Lars Kingo, som efterspørger enslydende retningslinjer på området.

- Jeg er bange for, at folkekirken skyder sig selv i foden. Der er ikke fælles fodslag, og det er svært for de pårørende at forstå, at der i den samme kirke kan være forskellige regler, alt efter hvilken præst der står for ceremonien, siger han til Jyllands-Posten.

Sognepræst i Løsning Kirke, Sune Skjold Skarsholm, er en af de præster, der tillader flere end ti personer til bisættelser. Han mener, at det er vigtigere, at de pårørende får lov at tage afsked, end at smitterisikoen elimineres helt.

- Folk render jo i Bilka og på byggemarkeder i stor stil, så det ville være grotesk, hvis ikke mennesker måtte mødes og være sammen i sorgen, siger han til avisen.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen (S).